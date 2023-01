Amanda Seyfried e l’abito che continuava a strapparsi: perché si è cambiata a metà serata Amanda Seyfried è apparsa raggiante ai Critics Choice Awards in un abito dorato: non tutto è andato secondo i piani, però, e l’attrice è stata costretta a improvvisare per evitare incidenti.

A cura di Beatrice Manca

L'abito perfetto non esiste e perfino su un red carpet può capitare qualche incidente di stile. L'importante è gestirli con nonchalance, come ha fatto Amanda Seyfried ai Critic Choice Awards: nelle foto dell'evento si vede l'attrice di Dropout costretta letteralmente a ‘tenerlo' con le mani per salire sul palco e a cambiarsi prima della fine della serata. Lei stessa poi ha raccontato cos'è successo.

L'abito dorato di Amanda Seyfried

L'attrice Amanda Seyfried era nominata ai Critic Choice Awards per il suo ruolo nella serie tv The Dropout. L'evento è stato un successo in tutti i sensi: non solo ha portato a casa l'ambita stauetta ma ha anche brillato sul tappeto rosso con un abito dorato vintage, un prezioso capo d'archivio della Maison Dior.

Amanda Seyfried in vintage Dior

Si trattava di un modello lungo fino ai piedi, da vera dea greca, con le spalle nude e un "incrocio" della stoffa sul corpetto che creava un sensuale drappeggio, lasciando scoperto parte del torace. Per completare il look l'attrice ha scelto sandali dorati Stuart Weitzman e un prezioso girocollo di Cartier.

Amanda Seyfried con l’abito dorato Dior

L'incidente sul red carpet: come si è strappato il vestito di Amanda Seyfried

Tutti hanno notato che, nel corso della serata, l'attrice è stata costretta a tenere letteralmente "su" il vestito con le mani per evitare che le scivolasse via, e che alla fine della serata è tornata sul palco con i capelli sciolti e una giacca in pelle per "mascherare" il danno. L'attrice ha spiegato cosa stava accadendo in diretta durante un'intervista a Access Hollywood.

Amanda Seyfried con la giacca sul palco

"Si sta letteralmente strappando – dice al giornalista che si congratula per il look – penso proprio che dovrò togliermelo. Ma non importa, sai, è vintage. E poi è bellissimo!" Con il sorriso sulle labbra e un po' di prontezza l'attrice ha gestito al meglio la situazione.

Amanda Seyfried si tiene il vestito con le mani sulla schiena

Un'ottima lezione da tenere a mente la prossima volta che vi macchierete il cappotto bianco o vi strapperete i collant: non è poi la fine del mondo!