Alicia Keys torna a truccarsi dopo la svolta no make-up: “È stato un momento di ribellione” Negli ultimi anni Alicia Keys è stata la paladina dei look no make-up ma di recente le cose sono cambiate. Ha ricominciato a truccarsi e ha spiegato per quale motivo aveva sentito il bisogno di quella svolta acqua e sapone.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi anni Alicia Keys è stata la regina dei look no make-up: era il 2016 quando per la prima volta si lasciò immortalare con orgoglio al naturale in uno shooting fashion e da allora sostenne con forza e determinazione quella svolta di stile acqua e sapone. Da qualche tempo a questa parte le cose sono cambiate e ha ricominciato a usare il trucco, anche se continua a non esagerare e a puntare tutto su un effetto molto naturale. Di recente, però, ha parlato di quella scelta rivoluzionaria in un'intervista rilasciata a InStyle: ecco quali sono le ragioni che la spinsero a rinunciare completamente a fondotinta, eye-liner, rossetto e mascara.

La svolta no make-up del 2016

La rivista InStyle ha dedicato la sua nuova copertina ad Alicia Keys, facendole rilasciare anche una serie di dichiarazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata. È tornata a parlare della svolta no make-up del 2016 dicendo: "Quando ho avuto il mio momento ribelle, a cui ovviamente il mondo ha assistito, stavo solo conoscendo me stessa. Mi sono ribellata a ciò che la gente, il mondo e la società mi dicevano, al modo in cui sarei dovuta apparire". La scelta di rinunciare al trucco fu per lei non poco importante: è proprio quando posò per la prima volta in versione acqua e sapone che cominciò a sentirsi la più forte, la più libera, la più bella.

Alicia Keys senza trucco

Alicia Keys e il rapporto con la bellezza naturale

Oggi Alicia ha deciso di reinserire i prodotti di make-up nella beauty routine quotidiana ma solo perché la svolta "al naturale" degli anni scorsi l'ha aiutata a costruire un rapporto profondo col suo io interiore. "Quando sono entrata in contatto con me stessa ho capito che non si trattava di trucco o non trucco, di mascara o non mascara, di rossetto o non rossetto. Si trattava di qualcosa di diverso, del volersi esprimere liberamente per rivendicare se stessi", ha spiegato la cantante. Struccarsi di fronte i riflettori le ha permesso di conoscersi realmente, generando una forza nuova dentro di lei e fuori di lei. Oggi è tornata a usare il make-up ma con moderazione: mascara, fondotinta e blush non vanno usati per mascherarsi, per eliminare i difetti, ma solo per esaltare la propria innata bellezza al di là delle possibili imperfezioni.