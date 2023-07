Iniziare a truccarsi dal blush: è questo il segreto dei make-up delle star Volete vantare un make-up impeccabile come quello di una star anche in estate? La soluzione arriva dai tutorial di TikTok: ecco perché bisogna partire dall’applicazione del blush.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'arrivo dell'estate e delle temperature calde truccarsi diventa una vera e propria "missione impossibile": tra matite sotto gli occhi che si sciolgono e fondotinta che crea un effetto maschera, spesso ci si ritrova alle prese con dei piccoli "incidenti estetici" che possono essere risolti solo struccandosi. Quando la possibilità di rimanere "al naturale" non è neppure contemplata, si può puntare su alcuni piccoli trick che permettono di vantare un trucco impeccabile come una vera e propria star. Sono moltissime, infatti, i MUA delle celebrities che sui social stanno rivelando tutti i segreti per sfoggiare dei make-up "baciati dal sole" in qualsiasi periodo dell'anno: ecco come fare.

Come realizzare la base trucco in estate

Vi è mai capitato di ritrovare il feed del vostro Instagram invaso dai make-up impeccabili delle star? Nonostante le temperature roventi, questa ultime riescono a sfoggiare sempre zigomi scolpiti, luminosi e arrossati proprio come se fossero appena state al mare. Il segreto dei loro trucchi non è l'aria condizionata anti-sudore, semplicemente i loro make-up artist riescono a realizzare delle basi perfette anche per il caldo estivo. A rivelarlo è stata la content editor Anna Annora, che in un tutorial pubblicato su TikTok ha spiegato che per avere un base leggera ma scolpita bisogna partire dal blush (proprio come fanno i MUA delle celebrities).

Perché cominciare a truccarsi dal blush

Come applicare il blush

Per quale motivo il blush è l'elemento base dei make-up estivi? Le sue sfumature abbracciano sia pigmenti freddi che caldi e regalano all'incarnato un aspetto sano e luminoso. Per vantare un trucco da star bisogna scegliere prima di tutto il colore del blush: deve essere in una nuance che si adegua alla propria carnagione e va dosato a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. A dispetto delle tradizionali linee guida in fatto di make-up, va applicato per primo, dando così vita al "Reverse Contour", ovvero un contouring al contrario. La tecnica si chiama Underpainting e dona un finish omogeneo e naturale, decisamente meno drammatico rispetto ai make-up classici. L'ideale è servirsi di un blush no trasfer o di un blush liquido (da mescolare a un illuminante), applicandone qualche goccia a metà zigomo e sfumandola lungo tutta la guancia fino all'angolo esterno degli occhi.