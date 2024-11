video suggerito

Alex Wyse ieri e oggi: la trasformazione del cantante da Amici a Sanremo Giovani 2024 Alex Wyse è uno dei cantanti che saranno alla semifinale di Sanremo Giovani 2024 ma in quanti lo ricordano qualche anno fa ad Amici di Maria De Filippi? Ecco com’è cambiato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancano poco più di 2 mesi al Festival di Sanremo 2024 e l'ansia comincia a farsi sentire. Se da un lato i nomi dei Big in gara verranno annunciati all'inizio di dicembre dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti, da diverse settimane i talenti di Sanremo Giovani (guidati da Alessandro Cattelan) si stanno sfidando per conquistare un posto nella semifinale in programma il 10 dicembre su Rai 2 e Rai Radio 2. Molti di loro sono volti noti dei talent, da Mew a Settembre, fino ad arrivare a Tancredi, anche se ieri a superare le selezioni è stato Alex Wyse con il pezzo Rockstar: in quanti lo ricordano ad Amici di Maria De Filippi?

Alex Wyse, le foto ai tempi di Amici di Maria De Filippi

Era il 2021 quando Alex Wyse, alias Alessandro Rina, entrò nella scuola di Amici di Maria De Filippi, facendosi conoscere dal grande pubblico grazie al suo innato talento (e alla storia d'amore ormai finita con la ex velina Cosmary Fasanelli, anche lei al talent in quell'anno).

Alex ad Amici

Nato a Como nel 2000 e trasferitosi a Londra per studiare musica fin da giovanissimo, una volta tornato in Italia superò le selezioni del talent di Canale 5, dando così una svolta alla sua carriera. Sebbene non abbia vinto (in quell'edizione a trionfare è stato Luigi Strangis), ha continuato a calcare i palcoscenici più ambiti del nostro paese, fino ad arrivare a Sanremo Giovani qualche settimana fa.

Leggi anche Alessandra Amoroso torna nella scuola di Amici: look semitrasparente per This is Me

Alex Wyse ai tempi di Amici di Maria De Filippi

L'evoluzione di stile di Alex Wyse

In quanti ricordano Alex Wyse agli esordi sul palco di Amici? Sebbene siano passati pochi anni da allora, il suo aspetto e il suo stile sono molto cambiati.

Alex oggi

All'epoca il cantante puntava tutto su uno stile basic fatto di t-shirt monocromatiche, pantaloni dark, stivaletti di pelle, anche se si concedeva un guizzo di originalità con delle bandane portate sulla fronte.

Alex oggi

Col tempo ha messo in atto una svolta fashion all'insegna del glamour e del genderless, lasciando spazio a pantaloni di paillettes, top scollatissimi, camicie portate con foulard colorati al collo e volumi davvero oversize. Non disdegna una linea di matita sugli occhi, mentre per quanto riguarda i capelli li ha lasciati crescere, portandoli spettinati. In quanti sognano di vederlo all'Ariston?

Alex Wyse a Sanremo Giovani 2024