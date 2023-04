Alessia Marcuzzi, lo shooting fotografico vista mare è col bikini spezzato Alessia Marcuzzi ha indossato il costume, ma per lavoro: si è dedicata a uno shooting fotografico con mare sullo sfondo, puntando su un bikini spezzato.

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi ha vinto la scommessa del ritorno in tv. La conduttrice è stata lontana a lungo dal piccolo schermo e in questo periodo si è dedicata all'avventura di imprenditrice, con successo. Ha dato vita a un brand di skincare e a un marchio di borse: entrambi i progetti le stanno dando grandi soddisfazioni. La 50enne è tornata alla conduzione solo quando ha avuto la possibilità di cimentarsi con qualcosa di stimolante. Boomerissima le ha dato modo di mettersi alla prova in modo completo: il format è piaciuto al pubblico e ha convinto la Rai. Forse ci sarà anche una seconda stagione, ma nel frattempo Alessia Marcuzzi è tornata a dedicarsi alle sue passioni.

Alessia Marcuzzi sul set fotografico

Luce Beauty è una linea di skincare totalmente biologica e con ingredienti di origine naturale. Nel dare vita a questo progetto, Alessia Marcuzzi ha pensato a qualcosa che potesse valorizzare le donne, farle sentire più sicure e a proprio agio con la pelle. Ha coinvolto nella piccola azienda anche suo padre, che infatti segue non solo Luce Beauty, ma anche Marks&Angels (il brand di borse e accessori della conduttrice).

La 50enne si cimenta spesso come testimonial e modella, per presentare i suoi prodotti a cui tiene moltissimo. Abituata a condividere la quotidianità sui social, con fan e follower, ha portato la community con sé anche nel backstage di uno shooting fotografico organizzato proprio per Luce Beauty. La sessione fotografica in riva al mare ha permesso ad Alessia Marcuzzi di sfoggiare il bikini.

Nelle prime immagini mostrate è infatti distesa su una sdraio posizionata al centro di un'ampia terrazza, che ha sullo sfondo il mare bene in vista. La conduttrice ha scelto uno spezzato: reggiseno a fascia e slip a vita alta. Ha abbinato il costume a una camicia bianca, portata sbottonata: accessorio irrinunciabile per un look balneare di tendenza. Ha infine aggiunto un paio di ciabatte griffate: sono gli iconici sandali Oran di Hermes, da 565 euro.

Torna di moda il bikini spezzato

In materia bikini esistono due diverse fazioni: i fan del look monocolore e chi invece preferisce fare abbinamenti personalizzati, magari azzardando colori e fantasie diversi, da combinare in modo originale. Alessia Marcuzzi è una fan del bikini spezzato, dunque con reggiseno e slip non coordinati. Lo ha proposto anche l'anno scorso, rilanciando il trend. Sarà di moda anche questa estate?