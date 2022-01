Alessandra Amoroso con il tailleur piumato: ritorna a esibirsi in versione mannish Alessandra Amoroso è stata scelta come madrina della finale di Super Coppa di calcio femminile, è stata lei ad aprire il match con una esclusiva performance sulle note di “Tutto accade”, la colonna sonora dell’evento. Per l’occasione non ha rinunciato allo stile, sfoggiando un look mannish e piumato.

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Amoroso ha passato gli ultimi giorni di vacanza in montagna tra neve e cappotti teddy super avvolgenti ma ora per lei è arrivato il momento di tornare a lavorare. Dal punto di vista professionale sta vivendo un momento davvero importante della carriera: dopo aver annunciato che il 13 luglio terrà il suo duecentesimo concerto a San Siro e che nelle prossime settimane sarà conduttrice a Suite 102.5 su RTL 102.5, è tornata a esibirsi. È stata scelta come madrina della finale di Super Coppa di calcio femminile, è stata lei ad aprire il match Juventus FC-AC Milan con la hit Tutto Accade, canzone ufficiale dell’evento.

Il look "da madrina" di Alessandra Amoroso

Niente minigonne, leggings e tubini fascianti, per esibirsi poco prima della finale di Super Coppa di calcio femminile Alessandra Amoroso ha puntato sul trend della moda mannish. Sotto consiglio della stylist di fiducia Stefania Sciortino, ha indossato un tailleur firmato The Archivia, per la precisione il modello Ares Sand in rosa antico, caratterizzato da un paio di pantaloni palazzo e da una giacca lunga monopetto con delle esuberanti piume intinta sule maniche. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand il completo blazer e pantaloni viene venduto a 280 euro. Per completare il tutto ha scelto un top a collo alto coordinato e un paio di stivaletti total black con il tacco largo.

Tailleur The Archivia

Alessandra Amoroso segue il trend delle piume

Qual è il trend più gettonato dell'inverno 2022? Quello di sfoggiare dei look decorati con delle esuberanti piume, così da rendere il proprio outfit riconoscibile e originali. Gli abiti, le giacche e le gonne piumate stanno letteralmente spopolando e a dimostrarlo sono le star, che da qualche tempo a questa parte non possono fare a meno dei dettagli furry. Soleil al GF Vip ha indossato la gonna asimmetrica con le piume, Elisabetta Gregoraci ha optato per il total white in pizzo e piume per Capodanno e addirittura anche Ariana Grande in Don't look up non ha potuto fare a meno di un outfit piumato. Insomma, per essere trendy nel nuovo anno basta sfoggiare vestiti o accessori che difficilmente riuscirebbero a passare inosservati. In quanti seguiranno l'esempio della Amoroso per i prossimi eventi formali?