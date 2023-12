Alessandra Amoroso cambia stile: il look rock per annunciare la partecipazione a Sanremo 2024 La cantante salentina ha azzerato i suoi profili social dopo l’annuncio della sua partecipazione a Sanremo. Ora appare solo una foto in cui si può notare un radicale cambio di look, una svolta rock che ci aspettiamo di vedere anche sul palco dell’Ariston.

A cura di Annachiara Gaggino

Alessandra Amoroso

Anche Alessandra Amoroso annuncia la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Amadeus ha svelato nel corso del Tg1 i nomi dei cantanti in gara alla settantaquattresima edizione della kermesse dedicata alla canzone italiana, dopo aver mostrato le prime immagini di come sarà il palco dell'Ariston quest'anno. Dopo la notizia, gli artisti selezionati dal direttore artistico hanno espresso la loro emozione sui social. Mahmood ha pubblicato una foto in cui appare elegante anche in tuta mentre Alessandra Amoroso ha preferito azzerare il suo profilo Instagram, per segnare questo nuovo inizio.

Alessandra Amoroso

Il cambio di stile di Alessandra Amoroso

L'ex cantante di Amici opta per un look totalmente rinnovato per la partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Un cambio radicale, segnato anche dalla cancellazione di tutte le foto dai suoi canali social, su cui ora appare solo un'immagine in cui l'artista posa voltata di spalle. "Con lo sguardo a tutto ciò che sarà da qui in poi. Come se fosse la prima volta sul palco. Su quel palco per la prima volta", ha scritto Alessandra Amoroso come caption dello scatto. Al Teatro Ariston per la prima volta la cantante svela un'anima rock, capello spettinato, soprabito in pelle legato in vita da una cintura, sono lontani i tempi in cui si mostrava con uno stile acqua e sapone da ragazza della porta accanto. Probabilmente stupirà il pubblico nel corso delle serate della competizione.

Alessandra Amoroso