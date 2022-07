Alessandra Amoroso brilla a Battiti Live: sul palco col minidress dorato effetto nude Alessandra Amoroso è stata tra le protagoniste della seconda puntata di Battiti Live e per l’occasione ha scelto un look che non poteva passare inosservato. Sul palco con un minidress di paillettes dorato e i tacchi in tinta ha letteralmente brillato.

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Amoroso è una delle grandi protagoniste dell'estate 2022, con la sua hit Stanza 209 sta scalando le classifiche del nostro paese, tanto che il brano viene già considerato un tormentone. Non poteva mancare, dunque, sul palco di Battiti Live, il festival itinerante della bella stagione che dà spazio a tutti gli artisti più gettonati del momento. La cantante è stata tra le protagoniste della seconda puntata (quella registrata a Bari a metà giugno e andata in onda su Italia 1 il 12 luglio) e, oltre a esibirsi sulle note dei suoi brani più famosi, ha anche sorpreso il pubblico con un look da urlo, dando prova di essere un'indiscussa icona fashion.

Il look di Alessandra Amoroso a Battiti Live 2022

L'avevamo lasciata al Tim Summer Hits in versione dark lady con l'abito nero decorato con le frange, oggi ritroviamo Alessandra Amoroso sul palco di Battiti Live con un look super scintillante da vera e propria diva. Se la "padrona di casa" Elisabetta Gregoraci ha puntato sulla scollatura maxi, la cantante ha preferito mettere in risalto la silhouette con un minidress aderentissimo. Ha scelto un modello total gold con le maniche lunghe e il girocollo, decorato all-over con delle paillettes brillanti ma con delle strisce trasparenti color nude (che però erano in un tessuto così coprente da non lasciare intravedere neppure un lembo di pelle).

Alessandra Amoroso mostra i tatuaggi sulle gambe

Alessandra Amoroso ha scoperto le gambe (e i tatuaggi suoi polpacci) e non ha rinunciato ai tacchi a spillo, ormai uno dei tratti distintivi del suo stile. Ha sfoggiato un paio di sandali incrociati in oro, un modello con delle striscette di cristalli sia sul collo del piede che intorno alla caviglia. Ha poi tenuto liscio l'iconico caschetto corto con la mini frangia, incorniciando con la chioma il viso. Come al solito la cantante non ci ha pensato su due volte a scatenarsi sul palco, dando prova di essere un vero e proprio fiume in piena. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il concerto di San Siro del 13 luglio, certi del fatto che anche in quell'occasione darà il meglio di lei in fatto di stile.