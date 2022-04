Alba Parietti da giovane con i capelli biondi: i dolci auguri per i 40 anni di Francesco Oppini Francesco Oppini ha compiuto 40 anni e la mamma Alba Parietti ha pensato bene di fargli una dolce dedica social. Per l’occasione ha postato una sua vecchia foto nella quale appare irriconoscibile: ecco com’era prima del successo.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi per Alba Parietti è una giornata davvero speciale: il figlio Francesco Oppini compie 40 anni e lei non potrebbe essere più soddisfatta della persona che è diventato. I due hanno sempre condiviso un rapporto speciale, quasi simbiotico, tanto che non sorprende che la showgirl non abbia esitato a fargli visita durante l'esperienza al GF Vip dello scorso anno. Quale migliore occasione del compleanno del figlio per riaprire un vecchio album dei ricordi? È proprio quanto fatto da Alba, che non ha avuto paura di mostrarsi da giovanissima in uno scatto inedito risalente a quando non era ancora troppo famosa.

Alba Parietti, la foto del passato

Com'era Alba Parietti prima del successo? Lo ha rivelato lei stessa con un dolce scatto del passato postato sui social nel quale appare con il figlio Francesco tra le braccia. Quest'ultimo avrà avuto 5-6 anni, dunque lei era poco più che ventenne e sembrava essere un'altra persona. Certo, posa di spalle, dunque il viso non è in primo piano, ma è chiaro che aveva qualche segno del tempo in meno sul viso. Il dettaglio che la rende davvero diversa rispetto a oggi? All'epoca portava i capelli lunghi e biondissimi. Alba ha però dimostrato di non temere il giudizio dei fan e, nonostante il peso degli anni che passano cominci a farsi sentire, lei non ha paura di condividere le foto della gioventù.

La dolce dedica di Alba Parietti al figlio

Ad accompagnare la foto mamma-figlio non poteva che essere una dolce dedica per il compleanno. Alba ha infatti scritto: "A mezzanotte saranno 40 anni i tuoi. 41 quindi passati insieme da quella notte in cui sei nato e io poco più di una bambina ero tua madre e tu mio figlio. Tutta la vita, non riesco a ricordarla senza la tua presenza. Gioie immensi, dolori strazianti, liti , emozioni e persone che appartengono ad entrambi. Persone che non ci sono più ma sono nel cuore di entrambi. Altre che ci legano e accomunano. Come i pensieri e l’etica. Ci separano 20 anni. Non è stato facile essere madre, non ti è stato facile essere mio figlio. Ma nessuno dei due ci scommetto farebbe mai cambio". La Parietti ha così celebrato il profondo rapporto con Francesco e la vita da mamma: nonostante le difficoltà affrontate fin da giovanissima, non potrebbe essere più felice di vere ancora oggi il figlio al suo fianco.