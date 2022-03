Aida Yespica cambia look: conquista con le onde morbide e i capelli marron glacé Aida Yespica si è recata nel salone di Federico Fashion Style per cambiare look: nuovo colore, extension e onde per la showgirl.

A cura di Giusy Dente

in foto: Aida Yespica dopo il cambio look, Instagram @federico_fashion_style

Da Anzio a Napoli, da Roma a Milano: l'impero di Federico Fashion Style è distribuito in tutta Italia, da nord a Sud del Paese e ogni giorno i suoi saloni sono frequentati da decine di clienti affezionate. Tra queste ci sono anche donne dello spettacolo da tempo fedelissime all'hair stylist. Con alcune il rapporto più che professionale è anche di amicizia: basti pensare a Valeria Marini, che oltre ad affidarsi a lui per i capelli ha anche fatto da madrina di battesimo a sua figlia, Sophie Maelle. Ma Federico Fashion Style è anche il parrucchiere di fiducia di Manuela Arcuri, Paola Turci, Alba Parietti. Quest'ultima si è recata da lui poco prima del Festival di Sanremo, per un cambio look. Anche Nina Moric è una cliente abituale: l'ultima volta il parrucchiere le ha accorciato i capelli schiarendone anche il colore. Nuovo colore anche per Aida Yespica.

Aida Yespica nel salone di Federico Fashion Style

Aida Yespica si è affidata alle mani di Federico Fashion Style per un nuovo look. Forse stanca delle meches bionde sulle lunghezze, ha ravvivato il colore di un intenso e caldo castano nella nuance marron glacé, perfetta per questi ultimi giorni invernali. La showgirl è attentissima ai suoi capelli e anche se non ha mai stravolto eccessivamente la chioma si è concessa diversi colpi di testa. In passato ha optato per il bob biondo, acconciatura anche in quel caso realizzata da Federico Fashion Style. I due si conoscono quindi da diversi anni.

in foto: Aida Yespica prima del cambio look, Instagram @aidayespica27official

Sicuramente la predilezione della venezuelana va ai capelli lunghi e già da un po' ha abbandonato il biondo a vantaggio della chioma scura. Stavolta il parrucchiere delle star ha voluto esaltare e illuminare il colore, che difatti risulta omogeneo e glossy. Il maxi volume è dato dall'applicazione di alcune extension, che danno al risultato finale un aspetto ancora più sofisticato e ordinato, enfatizzato dalle onde morbide, che sono l'ossessione del momento. Vedremo il castano ancora per molto in giro, visto che sarà anche il colore della prossima primavera, declinato in sfumature miele e impreziosito da tocchi di luce più leggeri, sia freddi che ‘cioccolatosi'. Insomma, Aida Yespica ha intercettato alla perfezione le tendenze attuali.