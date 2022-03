Onde da sirena: le nuove beach waves piatte e stropicciate per i capelli più trendy della primavera Le onde di tendenza per la primavera 2022 sono le mermaid waves: ricordano le classiche beach waves ma sono piatte e stropicciate, ancora più naturali e facili da creare a casa.

A cura di Federica Ambrogio

Zendaya

Le beach waves sono state le protagoniste indiscusse dei capelli mossi degli ultimi anni ma per la primavera 2022 c'è un nuovo styling capelli da provare: il look più trendy per i capelli della primavera prende il nome di mermaid waves, si ispirano sempre all'effetto che si ottiene sui capelli dopo un bagno in mare, ma il risultato è un'onda più stretta e piatta, quasi stropicciata e dal look estremamente naturale. Neanche a dirlo valorizza in particolar modo i capelli lunghi e lunghissimi per un vero hair look da sirena.

Mermaid waves, le onde della primavera 2022

Le nuove onde tra i capelli di tendenza per la primavera e l'estate 2022 si chiamano mermaid waves: il mood ricorda quello delle beach waves, naturale e stropicciato a regola d'arte per ricreare un look dall'effetto appena scese dal letto. La differenza però è proprio nella forma e nel movimento dell'onda: mentre nelle beach waves il boccolo è ampio e sinuoso, nelle mermaid waves l'onda è piatta e più stretta, con un movimento ondulatorio ancora più naturale. Un look perfetto sui capelli lunghi per dar vita ad un hair style semplice ma d'effetto.

Per realizzare le perfette mermaid waves potrete utilizzare piastre e accessori per capelli che vi permetteranno di ricreare l'effetto onda anche a casa. Il modo più semplice sarà senza dubbio utilizzare un apposita piastra per onde come il Triferro Deep Waves di Babyliss: è caratterizzata da una forma particolare che permetterà di creare l'onda perfetta soltanto pizzicando la ciocca di capelli tra le due lame, senza bisogno di arrotolare il capello attorno al ferro. In alternativa puoi utilizzare un classico ferro arricciacapelli dal diametro medio oppure una piastra per capelli tradizionale: in quest'ultimo caso non dovrai arrotolare la ciocca come fai abitualmente, ma modellarla ruotando la piastra prima da un lato e poi dall'altro, senza ruotare completamente la ciocca. Se utilizzi piastra o ferri il segreto sarà pettinare i capelli con una spazzola piatta o con un pettine a denti larghi prima che le ciocche si raffreddino del tutto: in questo modo l'onda sarà destrutturata e rimarrà piatta e stropicciata.