Adidas pronta a lanciare le prime Yeezy senza Kanye West: come saranno le nuove scarpe Nel 2023 potrebbero arrivare sul mercato le prime “Yeezy non Yeezy” di Adidas, che detiene ancora i diritti sul design delle scarpe di culto. Cosa cambia? Il nome.

A cura di Beatrice Manca

Il 2022 è stato segnato dal burrascoso divorzio tra il colosso dell'abbigliamento sportivo Adidas e Kanye West: il rapper disegnava per il brand tedesco la famosa linea Yeezy, un nome di culto tra gli appassionati sneakers. Dopo una serie di affermazione antisemite e razziste però l'azienda ha deciso di sospendere i rapporti con Ye (così come la casa di moda Balenciaga). Il 2023 potrebbe aprire un nuovo capitolo: l'arrivo delle prime "Yeezy non Yeezy" di Adidas.

Cosa succederà alle Yeezy di Adidas

A novembre Adidas ha annunciato di voler continuare a produrre le sneakers Yeezy, uno dei prodotti più remunerativi del brand, ma con un altro nome: Kanye West (ora conosciuto come Ye) è infatti proprietario del nome Yeezy, ma Adidas detiene i diritti sul design delle scarpe, sia del modelli esistenti che dei progetti futuri. "Sfrutteremo l'inventario esistente con i piani esatti in fase di sviluppo mentre parliamo" aveva dichiarato il capo delle finanze Harm Ohlmeyer.

Come saranno le Yeezy senza Kanye West

A gennaio potrebbero arrivare le prime Yeezy non Yeezy, cioé prodotte senza Kanye West: secondo siti specializzati e rumor sempre più insistenti sui social si chiameranno semplicemente "adidas 350 V2" e saranno vendute a circa 230 dollari. La notizia non è ancora stata confermata da Adidas, ma alcuni account Twitter hanno diffuso il leak delle prime immagini. Cosa cambia? La differenza maggiore è il nome: rimane la forma affusolata e la numerazione sul fianco. Le Yeezy di Kanye West sono state un successo planetario: Adidas saprà ripetere la magia anche senza la firma del rapper?