Kanye West è tornato (tra le polemiche): il misterioso evento con i modelli rasati Kanye West ha presentato la collezione Yeezy 10 con un evento a sorpresa che somigliava più a un rito di una setta che a una sfilata, senza nessuna pubblicità né sulla stampa né sui social.

A cura di Beatrice Manca

Ostracizzato dal sistema della moda e abbandonato dai marchi con cui collaborava, Ye (al secolo Kanye West) ha comunque trovato il modo di tornare in pista e lo ha fatto nel suo stile: ha organizzato un evento misterioso a sorpresa per il lancio di Yeezy 10 per pochi eletti, e sollevando una serie di polemiche.

Il controverso lancio della collezione Yeezy 10

Se Yeezy 9 aveva quasi decretato la fine dell'avventura di Ye nella moda per via delle t-shirt con slogan suprematisti, Yeezy 10 sembra non essere da meno. Il rapper avrebbe iniziato a lavorarci durante la primavera, con un casting last minute in un magazzino. La nuova collezione è stata presentata in gran segreto in un negozio di Los Angeles dallo stile spartano, perfetto per la performance che il rapper aveva in mente: un gruppo di modelli con la testa rasata al buio, vestiti con t-shirt bianche aderente e pantaloni neri, illuminati solo dalla luce fioca delle candele. Probabilmente un riferimento al brano "Black Skinhead” dagli accenti pericolosamente antisemiti.

Le polemiche e i dubbi legati a Yeezy 10

L'evento – che somigliava più a un rito di una setta che a una sfilata – si è svolto il primo maggio, senza nessuna pubblicità né sulla stampa né sui social. Tutti i dettagli della presentazione per pochi intimi sono stati raccontati da Highsnobiety, forse l'unico organo di informazione presente. Come fa notare il sito, non si tratta di una vera collezione, è solo una t-shirt abbinata ai pantaloni – quindi forse è un teaser di qualcosa più grande. Oppure è la nuova modalità di comunicazione di Kanye West: eventi pop up per pochi eletti, senza copertura mediatica né social, visto che gli unici account legati al rapper sono quelli gestiti dai fan. I tempi della collaborazione con adidas, oggi, sembrano più lontani che mai.