Adele nel video di Oh My God: è una Biancaneve in versione dark che sa quello che vuole Abito rosso e mela in mano: un po’ Biancaneve innocente e un po’ regina tentatrice, così si mostra Adele nel video uscito oggi. In Oh My God canta la trasformazione in donna consapevole, che ha pieno controllo di sé finalmente: “Sono una donna adulta e faccio quello che voglio”.

A cura di Giusy Dente

Adele in "Oh My God"

Sul nuovo album di Adele c'erano moltissime aspettative. 30 è nato in un periodo delicato per la cantante, dal punto di vista personale: ha lavorato alla sua realizzazione quando era alle prese con la separazione dal marito, un evento doloroso che l'ha costretta a ripensare alla propria vita e a se stessa. Difatti ne è uscita completamente trasformata, dentro e fuori: ha perso circa 40 chili. Il primo singolo estratto è stato un immediato ed enorme successo. Easy on me ha battuto in meno di 24 ore il record di ascolti su Spotify e il relativo video conta al momento oltre 200 milioni di visualizzazioni. La cantante oggi ha rilasciato il video del singolo Oh My God.

I look di Adele in Oh My God

Nel video di Oh My God c'è tutta la nuova Adele, quella nuova versione che già si era potuta ammirare anche nel video precedente, Easy On Me. La 33enne è una donna nuova, ha lavorato molto su se stessa e ha fatto tesoro delle ultime esperienze, in primis il divorzio, che così tanto l'ha segnata. Ma quella è stata la spinta a mettersi a nudo, a scavare nei suoi sentimenti e a trarne qualcosa di buono: e così è nato l'album 30, che i suoi fan aspettavano da tempo.

Adele in Harris Reed

In Easy On Me aveva scelto look chic e sofisticati, mentre in Oh My God si è mostrata in una chiave elegante e assieme sexy. Indossa un abito rosso con scollo a barca, con tanto di mela lucidissima in mano e make up da dark lady: difficile capire, però, se con quel look voglia incarnare l'innocente Biancaneve o la pericolosa Regina. La cantante stessa nel condividere coi suoi follower il video ha scritto che si sentiva molto a proprio agio in quei panni, che erano perfetti per ciò che stava raccontando in musica: "I vestiti migliori per dire: sono un casino sexy" ha scritto. Difatti anche nella canzone dice proprio: "Sono una donna adulta e faccio quello che voglio". Insomma, ora ha il pieno controllo della sua vita, è una donna consapevole del proprio potere, anche quello sugli uomini.

Leggi anche Alessia Marcuzzi in versione dark lady: seduce in nero col bustier trasparente

Adele in Louis Vuitton

L'abito bustier di raso rosso è di Vivienne Westwood Couture, abbinato a gioielli Cartier. Di Louis Vuitton invece è l'abito con mantellina, che le dona un aspetto molto regale. La camicetta a pois con fiocco abbinata a corsetto e gonna sono, così come gli orecchini e gli anelli, del designer londinese Harris Reed, che ha lavorato in quest'occasione per la prima volta con la star. In questa versione Adele è più irresistibile che mai.