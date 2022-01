Adele vuole comprare la casa di Sylvester Stallone: una tenuta da 110 milioni di dollari Con otto camere da letto, cinema professionale, spa, piscina a sfioro e vista panoramica su Beverly Hills, vediamo perché Adele vuole comprare la villa di Sylvester Stallone.

A cura di Clara Salzano

La villa Sylvester Stallone che vuole comprare Adele– Credit Westside Estate Agency

Otto camere da letto e 12 bagni, una spa, un cinema e una piscina a sfioro sono solo alcune delle caratteristiche della villa di Sylvester Stallone a Beverly Hills che sta comprando Adele. La gigantesca proprietà era stata messa sul mercato immobiliare dalla Westside Estate Agency per 110 milioni di euro ma non aveva trovato acquirenti. La famosa cantante pare abbia fatto un offerta al ribasso da 58 milioni di dollari che potrebbe essere la vincente.

Il salotto della villa di Sylvester Stallone – Credit Westside Estate Agency

Com'è fatta la villa di Sylvester Stallone

La tenuta da sogno, che Sylvester Stallone aveva acquistato negli anni '90, è posizionata in una delle zone più ambite di Beverly Hills perché si trova nell'enclave recintata di North Beverly Park, con vista su Rodeo Drive ma lontano dal trambusto di Hollywood. La proprietà è stata progettata dall'architetto Edward Granzbach, è stata costruita nel 1994 e si sviluppa su un terreno di 3,5 acri.

La piscina a sfioro della villa di Sylvester Stallone – Credit Westside Estate Agency

La villa ha una superficie di circa 2.000 metri quadrati e si sviluppa in due volume. Nella casa principale si trovano sei camere da letto e nove bagni. Qui sorge la suite padronale che comprende non solo un semplice bagno ma dotato di una sauna, un bagno turco e c'è anche una terrazza privata. Il secondo volume è una casa per gli ospiti su due livelli con due camera e bagno en-suite, salone e cucina completa di chef personale.

L’ingresso della villa di Sylvester Stallone – Credit Westside Estate Agency

L'edificio principale, oltre le camere da letto, comprende un soggiorno con vista panoramica su Hollywood, una palestra, un cinema professionale, una cigar room e una spa. All'esterno si trova una grande piscina a sfioro e persino un putting green. La tenuta è fornita anche di un Gli appassionati di un garage climatizzato per otto auto.

La sala cinema nella villa di Sylvester Stallone – Credit Westside Estate Agency

Perché Adele vuole comprare la villa di Sylvester Stallone

Adele è una delle più famose e apprezzate cantanti del mondo. Di recente è uscito il suo nuovo album che è già un successo planetario ma in pochi sanno che Adele ha un grande fiuto anche per gli affari immobiliari. La pop star inglese ha un patrimonio immobiliare di 30 milioni di dollari (escludendo la proprietà diStallone) e sono a Beverly Hills ha altre tre case proprio dove vivono altre celebrità come Katy Perry, Penelope Cruz, Ashton Kutcher e molti altri. Riuscire a comprare la tenuta da sogno di Stallone per 58 milioni di dollari deve essere un vero affare per Adele.