In vendita la villa del video Easy on me: 4 milioni di euro per sentirsi come Adele La gigantesca tenuta vicino Montreal dove Adele ha girato il video di Easy on me è attualmente sul mercato. È possibile acquistarla per quasi 4 milioni di euro.

A cura di Giusy Dente

La separazione dal marito Simon Konecki è stata un brutto colpo per Adele. Lo ha raccontato intervistata da Oprah Winfrey, aprendosi anche circa la sua trasformazione fisica e parlando dei suoi nuovi progetti musicali. Da quel momento buio e doloroso infatti è riuscita a riemergere anche grazie alla musica. La rinascita della cantante sta tutta nell’album 30, un lavoro discografico che ha richiesto una lunga gestazione, in cui però la 33enne ha messo moltissimo di sé, del suo vissuto, delle sue emozioni. Anche per questo le aspettative erano altissime. Il primo singolo estratto dal disco è Easy on me, brano rilasciato a ottobre e diventato subito una canzone da record. Il video, in cui la popstar è più bella e in forma che mai, ha raggiunto quota 223 milioni di visualizzazioni. È stato girato con la regia di Xavier Dolan in una proprietà da 4,3 milioni di dollari (circa 3,8 milioni di euro).

La villa da sogno di Easy on me

Easy on me è stato girato in una straordinaria tenuta da quasi 4 milioni di euro di Montreal. Attualmente è dell’imprenditore Benoit Dumont, ma è in vendita e sta gestendo l'affare l'agente immobiliare David O'Malley di Engel & Völkers Montreal. La proprietà è distribuita su una superficie di 173 acri, circa 700mila mq. Comprende sei edifici tra cui un castello con sala ricevimenti, un enorme garage capace di contenere tre auto, una cappella, un vigneto con migliaia di viti per la produzione di vino e un terreno con 11mila aceri per la produzione del famoso sciroppo.

All'interno della villa ci sono in totale 10 camere da letto, 10 bagni e 4 bagni di servizio. La villa da sogno si trova precisamente nella città di Sutton, nella provincia canadese del Québec, a circa 90 minuti di auto da Montreal. Risale al 1846, anno di costruzione, ma è stata ristrutturata una prima volta nel 1990 e una seconda nel 2021. All’interno del video di Easy on me si vedono benissimo diversi dettagli della tenuta. Si vede la sontuosa villa riccamente arredata, si vede la campagna. In particolare si vede la sala da ballo della casa principale, set principale del video, con pareti di velluto rosso e il prezioso lampadario di cristallo. Ora la stanza vanta un gigantesco ritratto di Adele lasciato in omaggio dalle riprese.