In vendita la tenuta della famiglia Agnelli-Piaggio in Toscana: quanto costa la villa da favola La tenuta Varramista di proprietà della famiglia Agnelli-Piaggio è in vendita. La splendida villa di quasi 15mila metri quadrati situata sulle colline tra Pisa e Firenze è sul mercato: quanto costa la storica proprietà che ospitò, tra gli altri, anche Marcello Mastroianni.

A cura di Arianna Colzi

La tenuta Varramista | Foto Lionard Luxury Real Estate

A meno di un anno dalla vendita di Villa Frescot, la splendida casa dell'avvocato Gianni Agnelli a Torino, la famiglia Agnelli mette sul mercato un'altra delle sue preziose ville. La tenuta Varramista, situata nel comune di Montopoli in Val d'Arno in Toscana, a metà tra Pisa e Firenze, è in vendita per conto di Lionard Luxury Real Estate. La mastodontica proprietà con tre piscine, un campo da tennis, è stata per tanti anni la residenza della famiglia Agnelli-Piaggio, presso la quale sono stati ospiti personaggi del mondo del cinema, della cultura e della politica italiana.

La storia villa in Toscana della famiglia Agnelli-Piaggio

La tenuta Varramista, dotata di villa padronale del 15esimo secolo che si circonda di 400 ettari di terreno, è un gioiello architettonico dall'immenso valore storico e paesaggistico: 14.500 metri quadrati per una proprietà immensa. Il meraviglioso giardino all'italiana si estende davanti al porticato della villa in stile romantico. La casa è stata progettata da Bartolomeo Ammanati, architetto dall'enorme fama che lavorava alla corte dei Medici e che ha contribuito alla costruzione di Palazzo Pitti, oltre alla progettazione della Fontana del Nettuno in piazza della Signoria a Firenze, nota anche come Fontana dell'Ammannati. La villa viene completata nel 1589, dopo che Gino di Neri Capponi riceve il terreno dalla repubblica di Firenze, dopo la vittoria contro Pisa nel 1406.

La tenuta | Foto Lionard Real Estate

La magnificenza della villa e dei suoi esterni ben rappresentano la grandezza del nobile toscano che ha voluto costruire una villa all'altezza del suo nome. La famiglia Capponi, infatti, è stata per secoli una delle famiglie più note di Firenze: l'intellettuale e senatore Gino Capponi, nel corso dell'Ottocento, ha vissuto per anni nella tenuta Varramista ospitandovi anche autori del calibro di Alessandro Manzoni. La villa, infatti, arriva alla famiglia Agneli-Piaggio soltanto negli anni Cinquanta, quando l'acquista Enrico Piaggio, secondo figlio di Rinaldo Piaggio, fondatore del celebre marchio automobilistico italiano. Già frequentata da intellettuali dell'epoca, la villa diventa simbolo di splendore soprattutto dopo il matrimonio tra Antonella Bechi Luserna Piaggio, figlia adottiva di Enrico, e Umberto Agnelli, fratello dell'avvocato Gianni e anche lui nipote del fondatore della Fiat.

La villa con il giardino all'italiana | Foto Lionard Real Estate

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, gli Agnelli-Piaggio ospitano in quella che per loro è la residenza di campagna artisti, intellettuali e attori quali: lo stilista Emilio Pucci di Barsento, l'attore Marcello Mastroianni, il conte Clemente Zileri dal Verme degli Obbizi e molti altri. Il figlio della coppia, Giovanni Alberto Agnelli, detto Giovannino, sceglie la tenuta come residenza e si dedica alla riconversione dei vigneti, producendo vini pregiati. La tenuta toscana ospita il matrimonio tra Giovannino e la moglie Frances Avery Howe nel 1996.

Quanto vale la villa della famiglia Agnelli-Piaggio

La tenuta comprende, oltre alla villa padronale, diversi casali ristrutturati di cui tre dotati di piscina privata. Ai casali si aggiunge il fienile che ospitano oggi 13 appartamenti Nel parco della tenuta troviamo anche due cantine, una limonaia e una cappella privata, oltre agli alloggi del personale. La villa principale si scorge dopo aver percorso un viale alberato, tipico di tante tenute sui colli toscani. Gli interni, se possibile, sono ancora più maestosi.

Uno dei casali con piscina | Foto Lionard Real Estate

La villa di quattro piani dotati di ascensore comprende: un salone con soffitti affrescati, due sale da pranzo, due cucine, uno studio, due biblioteche, una sala cinema. La casa comprende sette camere da letto, a cui si aggiunge la camera al pianoterra. Non mancano poi i comfort contemporanei come la palestra con spa e la sala da bowling costruita già negli anni Cinquanta.

Uno dei salotti della villa | Foto Lionard Luxury Real Estate

Nell'immenso giardino all'italiana troviamo la limonaia accanto agli appartamenti dei dipendenti, la cappella privata circondata da un labirinto e un campo da tennis. Inoltre, una parte dell'immenso parco è ricca di piante rare e ospita perfino un ippodromo e un piccolo lago. Il prezzo di questa immensa villa è di 16 milioni di euro.

La sala da pranzo | Foto Lionard Luxury Real Estate