video suggerito

In vendita la villa toscana amata dalla regina Vittoria: costa 50 milioni di euro In quanti sanno che la regina Vittoria trascorse diverse estati in Italia, per la precisione in una enorme villa tra le colline toscane? Oggi la location storica è in vendita: ecco quanto costa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’Italia è da sempre una delle mete turistiche più ambite al mondo, apprezzata sia per la sua offerta culinaria che per i suoi incredibili panorami, anche se a fare la differenza sono gli incredibili monumenti e siti storici risalenti a migliaia di anni fa. La cosa che in pochi sanno è che anche i Royals britannici amano il bel paese. La compianta regina Vittoria, in particolare, scelse spesso la nostra nazione per le vacanze estive, trascorrendo il suo tempo in una vecchia villa dall’architettura incredibilmente suggestiva: ecco dove si trova e per quale motivo oggi si torna a parlare della leggendaria costruzione.

Dove si trova la vecchia villa amata dalla regina Vittoria

Si chiama Villa Palmieri ed è una meravigliosa costruzione che sorge tra le colline nella periferia di Firenze. Costruita nel XIV secolo dalla famiglia Fini, venne ceduta prima a un’altra famiglia italiana, poi a noti conti di origini inglesi. Diventata famosa per essere stata descritta in modo minuzioso da Boccaccio nel Decamerone, fu la meta di villeggiatura preferita della regina Vittoria. Sebbene siano passati anni da allora, continua a essere meravigliosa e iconica. Si estende su oltre 4mila mq e vanta un enorme giardino da 22 acri ma, essendo stata totalmente ristrutturata, ha perso il suo aspetto originario (l’unica parte rimasta invariata è lo splendido giardino dei limoni).

La regina Vittoria a Villa Palmieri

La dimora con 23 camere da letto e una limonaia

Per quale motivo oggi si parla di nuovo di Villa Palmieri? È stata messa in vendita al prezzo di 50 milioni di euro. A occuparsi dell’immobile è la società Dreamer Real Estate, che sul suo sito ufficiale la presenta come “Imponente villa storica nel cuore di Firenze”. Conta 23 camere da letto, 19 bagni, una limonaia, una cappella neo-gotica e un eliporto, oltre che un campo da tennis, un’antica piscina e degli enormi giardini all’inglese. Il motivo per cui la regina Vittoria amò tanto questa location? Le consentiva di godersi la totale quiete, vista la sua posizione decisamente isolata. In quanti si potranno permettere di spendere una cifra simile per delle vacanze in pieno stile Royals?