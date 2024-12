Quali sono e dove si trovano le case più costose del mondo

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Ville, tenute o grandi residenze. Il mondo del real estate presenta alcune delle ville più grandi del pianeta. Palazzi storici o ville iper contemporanee, tra questi grandi patrimoni immobiliari troviamo anche due residenze italiane. Scopriamo quali sono le case più costose al mondo.

Le residenze più costose al mondo

In California troviamo la prima delle dieci residenze più costose al mondo: la Ellison Estate. Si tratta di una delle tante proprietà del cofondatore della Oracle Corportation, Larry Ellison. Ispirata all'architettura tradizionale giapponese, la casa vale più di 200milioni di euro e comprende diverse residenze e un lago artificiale. Sempre in California, a Malibu, troviamo la mastodontica villa di Beyoncé e Jay-Z comprata per 200milioni di dollari: costruita su motivi iper contemporanei ed esposta a luce naturale, la villa si affaccia sul Pacifico ed è stata costruita interamente con materiali sostenibili.

Restando sempre negli Stati Uniti, negli Hamptons di New York, ambitissima regione dove tantissime celebrities hanno acquistato proprietà o ville per le vacanze. Qui troviamo una delle case più costose del mondo: la Four Fairfield Pond. Si tratta di una proprietà costruita vent'anni fa e che si estende per 110mila metri quadrati. La tenuta principale conta 29 camere da letto e 39 bagni. Fuori dall'abitazione principale troviamo campi da tennis, piste da bowling e diverse piscine. Il costo? 250 milioni di dollari.

Spostandoci nel Regno Unito al 18-19 di Kensington Gardens, a Londra, troviamo una delle residenze più costose al mondo. Duecentoventi milioni di dollari è il valore della villa del filantropo iraniana e collezionista d'arte Nasser David Khalili, la cui proprietà si trova a pochi passi da Kensington Palace, la residenze dei principi del Galles.

Sempre restando in Europa, in Francia, nella splendida cornice della Costa Azzurra, affacciata sul mar Mediterraneo, troviamo un pezzo di storia europea: 80mila metri quadrati di giardini che hanno visto passare alcuni tra i personaggi più celebri del Novecento. Costruita nel 1902, Villa Leopolda è stata acquistata dal re del Belgio, Leopoldo II, che l'ha comprata per la cifra simbolica di un franco. Affacciata sulla costa francese, la residenza ha avuto come proprietari Edmond Safra e Gianni Agnelli. All'interno della villa troviamo 11 camere da letto e 14 bagni, per non parlare dei 50 acri di giardini e spazi verdi.

Durante la Prima Guerra Mondiale è stata utilizzata come Ospedale da campo ed è stata poi utilizzata come set dei film Scarpette Rosse di Michael Powell e Caccia al ladro di Alfred Hitchcock. Oggi è valutata 750 milioni di dollari, circa.

La casa più costosa del mondo si trova a Londra

Infine, al primo posto tra le case più costose al mondo c'è un edificio che spesso ci scordiamo sia anche un'abitazione: Buckingham Palace. Residenza della Royal Family britannica, il palazzo è stato costruito nel lontano 1703 e ha affrontato diversi lavori. Nonostante sia la residenza ufficiale, re Carlo III ha deciso di tornare a vivere a Clarence House. Non è mai stata messa sul mercato ma diversi immobiliaristi hanno stimato che il suo valore superi i 4miliardi di sterline.

