Beyoncé e Jay-Z comprano la villa più costosa della California, un’opera architettonica da 200 milioni Beyoncé e il marito, il rapper Jay-Z, hanno acquistato una villa in California sulla spiaggia di Malibù per un prezzo da record.

A cura di Arianna Colzi

Beyoncé e Jay–Z

I coniugi Carter hanno una nuova casa. La cantante Beyoncé e il marito, il rapper Jay-Z, all'anagrafe Shawn Carter, stando a quanto riportato dal sito americano TMZ, avrebbero acquistato una lussuosa villa in California, un capolavoro architettonico sulla spiaggia di Malibù. La royal couple del mondo dello spettacolo possiede già un'altra maxi proprietà sempre nello stato californiano: nel 2017, infatti, i due avevano acquistato una casa a Bel-Air, nel distretto di Los Angeles per 88 milioni di dollari.

La villa dei Carter| Foto Jim Bartsch

Tadao Ando, l'architetto che ha progettato la casa di Beyoncé

La villa di Malibù sarebbe stata acquistata pochi mesi fa Beyoncé e da Jay-Z. La casa, che si affaccia sulla scogliera di Paradise Cove, un tratto di costa lungo 32mila quadrati, è un gioiello architettonico di quasi 3mila metri quadrati realizzata dall'archistar giapponese Tadao Ando. L'architetto nipponico è celebre in tutto il mondo e tra le opere da lui ideate troviamo anche il Teatro Armani a Milano, la casa-studio di Karl Lagerfeld a Biarritz in Francia, oltre ad aver curato il restauro di Punta della Dogana a Venezia. Ando, sempre in California, aveva progettato anche un'altra villa lussuosa sulla costa, comprata nel 2021 per 57 milioni di dollari Kanye West.

Il Teatro Armani realizzato da Tadao Ando| Foto armanisilos

La villa acquistata da Beyoncé e Jay-Z. ha uno stile minimalista che ricorda il brutalismo, stile architettonico da cui Tadao Ando trae spesso ispirazione. Il capolavoro architettonico con vista sull'oceano vanta una piscina che si interseca con il design freddo della maxi casa.

Quanto costa la villa acquistata da Beyoncé e Jay-Z in California

Stando a quanto riportano le fonti immobiliari contattate da TMZ, Beyoncé e Jay-Z avrebbero acquistato la maxi villa per 200 milioni di dollari. L'acquisto fatto dalla coppia è già un record: si tratterebbe della casa più costosa mai venduta nell'intero stato della California. Come riporta anche il Guardian, la proprietà sarebbe stata messa sul mercato a 295 milioni dollari, rendendo quello dei due cantanti un vero e proprio "affare". New York detiene, invece, il record della casa più costosa degli Stati Uniti, un attico da 238 milioni di dollari con vista su Central Park. Ma negli ultimi anni la California sta vivendo un periodo florido sul piano degli acquisti immobiliari extralusso e potrebbe superare il mercato newyorchese.