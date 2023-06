Beyoncé a Parigi con Jay-Z: per la vacanza romantica punta sul total denim ma in versione gioiello Beyoncé si è presa una piccola pausa dal Renaissance World Tour e ne ha approfittato per concedersi una romantica vacanza a Parigi con Jay-Z. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

A cura di Valeria Paglionico

Beyoncé ha letteralmente spopolato con le prime date del suo Ranaissance World Tour, ha dimostrato di non aver perso assolutamente fascino e grinta nonostante per anni si sia tenuta lontana dai palcoscenici internazionali. Balletti scatenati, acuti mozzafiato e look curati nei mini dettagli (basti pensare che ad accompagnarla nel backstage ci sono decine di sarte): la cantante è l'indiscussa regina del pop. Ora per lei è arrivato il momento di prendersi qualche giorno di riposo dai live e ne ha approfittato per volare a Parigi in compagnia di Jay-Z. Quale migliore occasione di una romantica vacanza di coppia per dare il meglio di lei in fatto di outfit?

Beyoncé segue il trend del total denim

Già da qualche giorno Beyoncé è a Parigi col marito Jay-Z, i due hanno infatti partecipato alla prima sfilata di Pharrell Williams per Louis Vuitton, apparendo elegantissimi e glamour con degli outfit firmati proprio dalla Maison. Ora la cantante si è servita dei social per documentare una giornata tipo della vacanza francese, postando alcune foto sullo sfondo di un meraviglioso attico che dà sul palazzo di Louis Vuitton. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha abbandonato i sinuosi abiti da sera e i completi scintillanti da palcoscenico, ha seguito la mania del total denim, ovvero dei look jeans su jeans ma rivisitandola in versione gioiello.

Beyoncé in Area

Gli accessori griffati di Beyoncé

La cantante di Crazy in Love si è rivolta al brand Area sfoggiando un completo in denim con pantaloni a vita alta dal taglio dritto e giacca crop portata senza reggiseno, così da dare vita a una scollatura maxi. La particolarità dell'outfit? Sia i cut-out sui jeans che le cuciture della giacca sono decorate con delle applicazioni di cristalli. A completare il tutto non sono mancati degli ulteriori accessori super sofisticati, dagli occhiali da sole scuri in pieno stile diva di Bottega Veneta alla borsetta logata di Louis Vuitton. Rossetto rosso ciliegia, capelli legati ma con due ciuffi che cadono sul viso e sorriso stampato sulle labbra: Beyoncé è regina di stile anche nella quotidianità.