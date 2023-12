Beyoncé festeggia i 54 anni di Jay-Z: al party di compleanno si beve vino da 2mila euro a bottiglia Jay-Z ha compiuto 54 a inizio mese ma solo di recente sua moglie Beyoncé ha condiviso le foto del party organizzato in Francia. Al di là del look della popstar, ad attirare le attenzioni dei fan sono state le pregiate bottiglie di vino stappate per i brindisi d’auguri.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso 4 dicembre Jay-Z ha compiuto 54 anni ma solo nelle ultime ore sua moglie Beyoncé ha deciso di condividere le foto del maxi party privato e blindatissimo, rivelando così sia il suo look che alcuni dettagli extra lusso della festa. Per l'occasione i due hanno fatto le cose in grande: sono volati in Francia e hanno inserito diverse celebrities internazionali nella lista degli invitati, da Rihanna a Kris Jenner. Non si conosce nulla sulla location scelta per le celebrazioni ma la cosa certa è che i classici brindisi d'auguri sono stati fatti con delle bottiglie di vino davvero molto pregiate e costose: ecco cosa hanno bevuto gli ospiti e il festeggiato durante la serata esclusiva.

Quanto costano le bottiglie di vino al compleanno di Jay-Z

Ad attirare le attenzioni dei fan questa volta non sono state solo le foto con Beyoncé in primo piano ma anche quelle del marito pronto per i brindisi di auguri. Alla sua festa sono state aperte almeno tre bottiglie di vino estremamente pregiate che di sicuro gli amanti del genere avranno riconosciuto fin dal primo sguardo. La prima è una Chateau Petrus del '73, un vino leggendario, maestoso e affascinante che viene venduto a oltre 2.000 euro a bottiglia.

Chateau Petrus del '73

Successivamente ha posato con due bottiglie Chateau d'Yquem del 1969, il suo stesso anno di nascita, che solitamente hanno un valore di circa 1.000 euro al pezzo. Il conto totale, dunque, ammonterebbe a 3.000 euro (considerando solo le bottiglie mostrate sui social). In quanti sognano di assaggiare delle chicche simili al loro compleanno?

Chateau d'Yquem del 1969

Beyoncé brilla con i micro shorts di paillettes

Naturalmente Beyoncé non ha rinunciato allo stile per la festa di compleanno di suo marito Jay-Z, anzi, negli scatti postati sui social ha incantato tutti con la sua innata sensualità. Si è affidata all'eleganza glamour di Prada, abbiando un candido color panna abbinando un body a collo alto in tessuto dall'effetto vedo-non vedo al capo must del momento, un paio di micro shorts tempestati di paillettes (prezzo 1.900 euro).

Beyoncé in Prada

Ha poi completato il tutto con una maxi pelliccia, un paio di décolleté in tinta e degli occhiali da sole da diva. Non è mancato il tocco prezioso con dei maxi orecchini a cerchio tempestati di diamanti. Insomma, il party per i 54 anni di Jay-Z è stato decisamente all'insegna dello stile e del lusso.