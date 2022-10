Dove abitano Beyoncé e Jay-Z: le case della famosa coppia da Los Angeles a New York Con tre figli e numerosi premi vinti, Beyoncé e Jay-Z sono una delle coppie più affermate del jet set internazionale e possiedeproprietà da Los Angeles a New York.

A cura di Clara Salzano

Le case di Beyoncé e Jay Z

Beyoncé e Jay-Z sono una delle coppie più potenti e famose del jet set internazionale. Il loro amore è anche uno dei più duraturi del mondo dello spettacolo con tre figli e numerosi premi musicali vinti. Inoltrem da quando si sono sposati nel 2008, pare che Beyoncé Giselle Knowles-Carter e Shawn Corey Carter, meglio conosciuti come Beyoncé e Jay-Z, hanno anche accumulato diverse ricchezze immobiliari assieme. Da Los Angeles a New York vediamo le proprietà della coppia.

Beyoncé e Jay–Z

La villa da 88 milioni di dollari a Los Angeles

Beyoncé e Jay-Z con la famiglia vivono in una villa ultramoderna a Bel Air. Si tratta di una tenuta che si estende su una superficie di su oltre 1,8 acri ed è stata acquistata dalla coppia nel 2017, dopo un lungo cercare, per 88 milioni di dollari.

Beyoncé nella sua villa panoramica a Los Angeles

La proprietà comprende sei volumi, per un totale di circa 3.000 metri quadrati, con otto camere da letto, undici bagni, finestre antiproiettile, un garage per 15 auto, alloggi per il personale, quattro piscine, un cinema, un centro benessere e un campo da basket.

Il campo da basket della villa

Sono tante le immagini condivise dalla villa tentacolare sulla collina di Bel Air che colpisce per il panorama mozzafiato, gli ampi giardini e le quattro piscine a sfioro che fanno da sfondo anche ad alcuni video musicali della coppia. Non tutti sanno ad esempio che anche l'immagine con cui Beyoncé ha comunicato la nascita dei loro gemelli era ambientata nel giardino della casa.

Beyoncé coi gemelli nel giardino di casa

La casa con spiaggia privata a East Hampton

Nel 2017 Beyoncé e Jay-Z hanno comprato anche un'altra villa a East Hampton. Si tratta di una casa per le vacanze con sette camere da letto e nove bagni ma soprattutto una spiaggia privata sull'ambita Georgica Pond. La villa è una storica proprietà progettata dal dal famoso architetto Stanford White, e con vista mozzafiato sull'Oceano.

La villa nell’East Hampton di Beyoncé e Jay Z

La casa si sviluppa su una superficie di 1114 metri quadrati e comprende una piscina e una dependance per gli ospiti di 160 metri quadrati. Beyoncé e Jay-Z hanno comprato la villa nel 2017 per 26 milioni di dollari. La proprietà confina con una riserva naturale che le garantisce la massima privacy.

La villa con piscina e vista mare nell’East Hampton

L'attico a Tribeca di Jay-Z

Esiste una hit di Jay-Z del 2009 che ha reso famoso l'appartamento del rapper al numero 560 di State Street, nel quartiere Boerum Hill a Brooklyn. La canzone era “Empire State of Mind” eppure è un'altro il primo grande acquisto immobiliare di Jay z. Si tratta di un imponente attico a Tribeca, acquistato prima di sposare Beyoncé per 6,85 milioni di dollari. L'immobile è un grande appartamento posto al settimo piano di un edificio in mattoni del 1929 riqualificato.

L’attico di Jay Z a NY

L'attico a Lower Manhattan si sviluppa su una superficie di 743 metri quadrati con 278 metri quadrai di terrazze. Pare che sia in questa proprietà che Beyoncé e Jay-Z abbiano celebrato il loro matrimonio in forma privata con 40 persone e una decorazione di 70.000 orchidee Dendrobium fatte arrivare dalla Tailandia.