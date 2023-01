Dove vive Miley Cyrus: le maxi ville da Malibu a Los Angeles Dopo il successo di Miley Cyrus New Year’s Eve Party, la famosa cantante si gode l’inizio del 2023 nelle sue fantastiche ville tra Malibu e Los Angeles.

A cura di Clara Salzano

Le case di Miley Cyrus

Il 2023 è iniziato sicuramente per molti sulle note delle canzoni di Miley Cyrus che ha condotto il New Year's Eve Party in diretta da Miami la notte di Capodanno. La famosa cantante ne ha fatta di strada da quando era la star della serie televisiva Hannah Montana di Disney Channel. Oggi Miley Cyrus ha alle spalle una carriera che dura da più di 15 anni come attrice e pop star di successo e un patrimonio personale e immobiliare notevole. Dalla sua abitazioni d'infanzia nel Tennessee, vediamo quali sono le case di Miley Cyrus.

Miley Cyrus a letto

Miley Cyrus è nata il 23 novembre 1992 con il nome di Destiny Hope Cyrus. Il padre è il cantante Billy Ray Cyrus e la mamma è l'attrice Tish Cyrus. Una di sei figli, sin da bambina le fu dato il soprannome "smiley Miley" per il suo volto sempre sorridente. Così nel 2008 la giovane Curus ha cambiato legalmente il suo nome in Miley Ray Cyrus. Fino ai quattordici anni, Miley ha vissuto con la famiglia a Thompson's Station nel Tennessee. Dopo essere stata presa come protagonista nella serie Hannah Montana nel 2006, la famiglia Cyrus ha deciso di trasferirsi dalla loro casa di campagna in una grande proprietà a Toluca Lake, in California, progettata e costruita dall'architetto Bob Easton.

La casa di famiglia di Miley Cyrus a Toluca lake – Foto Dilbeck Real Estate

Miley Cyrus ha acquistato la sua prima casa da sola a 18 anni, quando la serie televisiva di Disney era ormai un successo. La prima abitazione della famosa popstar adolescente si trovava a Studio City, non lontano dalla casa dei genitori. Si trattava di una casa da sogno acquistata per 3,9 milioni dollari e ricordata soprattutto per le fantastiche feste organizzate da Miley. Dopo la villa di Studio City, la famosa cantante ha acquistato un ranch equestre a Hidden Hills e una residenza a Malibu in stile ranch, vicino alla casa dell'allora fidanzato Liam Hemsworth, con vicini di casa pop star come Lady Gaga e Avril Lavigne. La villa a Malibu con piscina comprende sei camere da letto, tre saloni, sala biliardo e una vista mozzafiato sull'Oceano.

La villa di Malibu – Foto : Scott Everts

Dopo aver venduto il ranch, Miley Cyrus ha comprato una seconda proprietà a Hidden Hills nel 2020. Si stratta di una sontuosa villa, sviluppata su un terreno di 2,2 acri con sei camere da letto e sei bagni. La casa è stata completamente ristrutturata dalla madre della cantante, Tish Cyrus, con l'interior designer Mat Sanders, che hanno trasformato la proprietà tutta bianca in un trionfo di colori all'interno, in perfetto stile Cyrus. La popstar ha sempre personalizzato le sue abitazioni in case vivaci e audaci come lei. Oggi Miley Cyrus vive ancora tra Los Angeles e Malibu. La villa colorata di Hidden Hills, comprata in piena pandemia, è stata anche già venduta, realizzando un profitto di 2,3 milioni di dollari da investire in un'altra proprietà in zona da riprogettare.