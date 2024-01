Beyoncé abbraccia il Barbiecore anche nel 2024: la foto con Jay-Z Beyoncé e Jay-Z hanno preso parte a un party esclusivo organizzato dalla star NBA Lebron James: il look di Queen B porta il Barbiecore anche nel nuovo anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Beyoncé è stata una delle regine indiscusse del 2023. Anche nel 2024, però, Queen B sembra pronta ancora una volta a lasciare il segno. La popstar ha postato una serie di scatti con il marito Jay-Z che la ritraggono con un mini abito sui toni del rosa, scelto per la festa a tema di Lebron James allo Studio 84 di Los Angeles. Beyoncé sembra intenzionata a portare il Barbiecore anche nel 2024.

Beyoncé, per l'inverno 2024 indossa un mini abito rosa

Dopo il drastico cambio di hairstyle, Beyoncé continua a regalare look super curati ai suoi fan. Sul suo profilo Instagram, la cantante di Single Ladies ha scelto un abito corto custom made firmato Missoni. Il vestito a maniche lunghe riprende la tradizionale texture a zig zag del brand italiano: la trama increspata è sui toni del rosa e del rosso che rendono la fantasia simbolo del brand quasi psichedelica.

Se si sceglie un look in pieno trend Barbiecore, non può mancare anche un dettaglio Pink PP Valentino. Beyoncé, infatti, indossa un paio di pumps vertiginose della collezione disegnata da Pier Paolo Piccioli. Anche la mini bag è firmata Maison Valentino, come si può intuire dalla maxi V.

A completare il look da festa, Beyoncé ha optato per un paio di occhiali da sole gioiello. Si tratta di un modello cat-eye di Tiffany&CoxSunglassHut tempestato di cristalli con delle decorazioni scintillanti sui lati: un accessorio da vera diva. Anche il makeup è da festa con l'ombretto luminoso che si mixa a un illuminante rigorosamente oro.

