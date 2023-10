In vendita Villa Frescot, la casa di Gianni Agnelli a Torino: il prezzo è di più di 10 milioni Margherita Agnelli vorrebbe cedere la villa di famiglia ma nessuno sembra essere interessato all’acquisto. Il motivo non è solo economico.

Villa Frescot, una delle case più amate dall'avvocato Gianni Agnelli, è in vendita. A diffondere la notizia è stata la trasmissione Report. La decisione di metterla sul mercato sarebbe della figlia Margherita Agnelli. Per il momento, però, all'orizzonte non c'è nessun compratore e il motivo non è solo il prezzo da capogiro.

La storia di Villa Frescot

La villa ottocentesca, raggiungibile percorrendo le curve della strada di San Vito Revigliasco, mantiene l'antico splendore. Lontana dal traffico e dai rumori di Torino, la casa è circondata dai castagni e all'interno ha un immenso parco. Dietro un muro di cinta e un cancello c'è poi un frutteto e il giardino di lavanda, quello che un tempo curava Marella, moglie di Gianni Agnelli.

Villa Frescot a Torino

Alla morte dell'avvocato, avvenuta proprio in questa tenuta, la proprietà della villa è andata a loro figlia Margherita. Il diritto di usufrutto è rimasto a Marella, la quale preferiva altre residenze rispetto a questa. Così ad abitarci andarono John Elkann con moglie e figli. Quando anche Marella è venuta a mancare, la proprietà è tornata a Margherita.

La notizia della vendita di Villa Frescot

Margherita Agnelli da poco avrebbe deciso di vendere la villa. Tutti i componenti del clan familiare, però, sembra abbiano rifiutato l'offerta: da John e Lapo Elkann e Andrea Agnelli, nessuno ha intenzione di infilarsi in un'operazione complicata e costosa. Non ci sarebbero neanche altri compratori all'orizzonte e il motivo non è solo economico. Per la storica dimora Agnelli il prezzo di partenza, secondo il Corriere, è di oltre 10 milioni di euro a cui andrebbero aggiunti i costi di manutenzione e gestione di Villa Frescot (si parla di una superficie catastale di circa mille metri quadri). A pesare, però, è anche la preoccupazione di dover fare i conti con le contese Agnelli-Elkann, sono note infatti le tormentate vicende legate all'eredità familiare.