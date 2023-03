Dove viveva Gianni Agnelli: la casa dell’Avvocato a Villar Perosa e la villa a Torino In occasione del ventennale della morte di Gianni Agnelli Rai 3 trasmette il documentario “Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato” dove si vedono i luoghi simbolo della vita dell’Avvocato, dalla casa di famiglia a Villar Perosa a Villa Frescot, sua residenza a Torino.

A cura di Clara Salzano

La casa di Gianni Agnelli

Il 17 marzo 2023 va in onda su Rai 3 in prima serata il documentario “Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato” realizzato in occasione del ventennale della sua morte. Prodotto da Marco Durante, presidente di LaPresse, in collaborazione con Rai Documentari, il documentario ripercorre la vita di Gianni Agnelli, la famiglia, la Fiat, la Juventus, le vacanze e gli affari, attraverso le testimonianze di nipoti, amici e colleghi. Nel documentario sono raccontati anche i luoghi simbolo della vita dell'Avvocato, dalla residenza di famiglia a Villar Perosa, in Piemonte, fino a Villa Frescòt, la storica dimora collinare di Torino dove è morto il 24 gennaio 2003 e dove oggi vivono John Elkann e famiglia.

Com'è fatta la residenza della famiglia Agnelli a Villar Perosa

Figlio di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte dei Principi di San Faustino, Gianni Agnelli era il secondo dei sette figli della coppia. L'Avvocato, come spesso veniva chiamato, è stato uno degli imprenditori e politici più influenti della storia italiana. Il nonno era il senatore Giovanni Agnelli, fondatore insieme ad altri della FIAT, che nacque nel 1922 a Villar Perosa, in provincia di Torino, nella storica residenza Agnelli, famiglia di proprietari terrieri.

Gianni Agnelli davanti alla residenza di Villar Perosa

Gianni Agnelli frequentò molto la sua residenza di famiglia a Villar Perosa che comprende una grande villa in stile neoclassico su più livelli. La casa sorge su un colle che domina la Val Chisone, a metà strada tra la Pianura Padana e le Alpi, circondata da fitti boschi. Dall'ingresso ad arco della villa si arriva al grande scalone doppio della casa che conduce alla famosa galleria cinese del primo piano decorata con carta da parati dipinta in stile cineserie e ghirlande rococò.

Marella Agnelli, fotografata da Henry Clarke nella Chinese Gallery nel 1962

La residenza Agnelli a Villar Perosa è caratterizzata inoltre da ampi giardini che circondano la casa e che sono stati rimaneggiati da Russell Page, genio inglese del giardino, insieme a Marella Agnelli, moglie dell'Avvocato, che è sempre stata appassionata di arte e fotografia e che 1973 intraprese la carriera di stiilista di stoffe d'arredamento con cui decorò anche la villa di Agnelli a Torino.

Le stoffe d’arredamento di Marella Agnelli nella sala di passaggio aVilla Frescot, Torino.

Villa Frescot, la dimora di Gianni Agnelli a Torino

Gianni Agnelli amava molto viaggiare ed era spesso in giro per lavoro. Nato a Torino il 12 marzo 1921 in uno storico palazzo di corso Oporto 26, oggi corso Matteotti, l'Avvocato non ha mai lasciato la sua città di origine. È morto il 24 gennaio 2003 nella dimora che è stata più a lungo la sua residenza torinese, Villa Frescot.

Villa Frescot a Torino

Villa Frescot è stata la casa più amata da Gianni Agnelli, lontano dal rumore della città. La dimora ottocentesca è circondata da castagni e sorge su una collina verde di Torino con vista sulla città. Si sviluppa su più livelli e gode di ampi spazi all'aperto dove Marella Agnelli ha creato personalmente l'ampio frutteto e un giardino di lavanda.