Britney Spears pronta a vendere casa: quanto vale la lussuosa villa immersa nel verde Questa estate Britney Spears si è trasferita col marito in una villa con piscina a Calabasas. Pare che non sia riuscita ad ambientarsi e che voglia venderla.

A cura di Giusy Dente

La nuova casa di Britney Spears doveva essere il simbolo di una nuova vita. La cantante l'ha acquistata dopo il matrimonio con l'attore e modello Sam Asghari e la coppia si è immediatamente trasferita lì dopo le nozze. Ma qualcosa è andato storto. Sembra che la popstar non sia proprio riuscita ad abituarsi alla nuova residenza, al punto da volersene già sbarazzare.

Britney Spears mette la casa in vendita

Fino a qualche tempo fa, Britney Spears non avrebbe potuto acquistare casa in autonomia: solo una delle tante limitazioni imposte dalla tutela paterna, che ha condizionato la sua vita per ben 13 anni. La conservatorship è stata oggetto di una lunga battaglia legale, in cui la cantante è stata supportata passo dopo passo dai fan di sempre. La tutela legale del padre è stata revocata solo a novembre 2021 e l'ha resa una donna libera, libera anche di disporre autonomamente dei propri soldi, cosa fino a quel momento impossibile.

Erano infatti il padre Jamie Spears e il procuratore Andrew Wallet a controllare tutti i suoi beni. Finalmente libera, Britney Spears questa estate ha sposato Sam Asghari. La coppia si è subito spostata in un'enorme villa a Calabasas, nello stesso quartiere dove vive l'ex marito Kevin Federline con i loro 2 figli Sean e Jayden. Fino a quel momento la cantante aveva trascorso sette anni nella villa di Thousand Oaks (California), che a quanto pare sta già rimpiangendo.

La villa di Britney Spears a Calabasas

Quanto costa la casa di Britney Spears

A distanza di pochi mesi dal trasferimento, Britney Spears sembra sia già in procinto di vendere la nuova casa. La villa di Calabasas ha deluso le aspettative della cantante: era stata acquistata per iniziare una nuova vita, ma pare che non riesca ad ambientarsi e a sentire sua l'abitazione. Secondo TMZ, la cantante procederà alla vendita nel corso del 2023. La lussuosa residenza era stata acquistata per 11,8 milioni di dollari. Non si sa se abbia intenzione di comprare una casa nuova o se tornerà nella villa di Thousand Oaks (acquistata nel 2015 per 7,5 milioni di dollari). A questa abitazione è molto legata: non a caso l'ha scelta anche come location del matrimonio.