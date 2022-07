Adele cambia stile: sul palco con i capelli sciolti e la bandiera arcobaleno rende omaggio al Pride Adele si è esibita ancora una volta a Londra e ha lasciato tutti senza parole con la sua eleganza. Ha puntato su un classico total black ma ha tenuto i capelli sciolti e si è avvolta in una bandiera arcobaleno: ecco per quale motivo.

A cura di Valeria Paglionico

Adele è tra le indiscusse protagoniste dell'estate: dopo 5 anni di stop è tornata sul palco e ha dimostrato di non aver perso il suo innato talento. Ha partecipato all'American Express British Summer Time Hyde Park, un festival londinese di 2 giorni in occasione del quale si è esibita per due date consecutive, venerdì 1 luglio e sabato 2 giugno. Se per il debutto aveva puntato sul total black di velluto con degli audaci orecchini scultura, per il bis la cantante non ha rinunciato al nero ma ha aggiunto un bandiera arcobaleno in onore del Pride: ecco chi ha firmato l'outfit da diva della cantante.

L'abito total black di Adele

Da quando è dimagrita in modo drastico Adele è cambiata così tanto che a primo impatto sembra essere un'altra persona ma, quando si parla di stile, è rimasta fedele agli abiti da sera sontuosi e principeschi, soprattutto quando si esibisce sul palco. Lo ha dimostrato durante il suo secondo concerto londinese dell'estate, in occasione del quale ha sfoggiato un lungo abito custom di Louis Vuitton. Si tratta di un modello realizzato appositamente per lei dal direttore creativo Nicolas Ghesquiere, ha la gonna ampia tempestata di paillettes e il bustier dallo stile gipsy con le maniche a sbuffo e lo scollo a barca.

Adele in Louis Vuitton

Adele celebra il London Pride con la bandiera arcobaleno

Per completare il tutto ha scelto un paio di maxi cerchi e uno smalto total black. Il dettaglio che non è passato inosservato? Adele ha rivoluzionato l'acconciatura: niente raccolti bon-ton o banana con ciuffo peekaboo, questa volta ha tenuto la chioma sciolta e leggermente ondulata, apparendo decisamente più moderna e fashion. Lei stessa sul palco ha poi spiegato di aver puntato tutto su questo hair look per aggiungere un tocco "trasandato" alla sua immagine. Sul finire dello show, inoltre, ha mostrato il suo sostegno alla comunità LGBT avvolgendosi nell'iconica bandiera arcobaleno, simbolo del Pride.