Adele, il ritorno sul palco in total black: per il concerto indossa abito di velluto e maxi orecchini Adele è tornata sul palco, lo ha fatto durante il BST Hyde Park Festival di Londra, il primo concerto tutto suo dopo 5 anni. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di eleganza, sfidando il caldo con un abito di velluto total black.

A cura di Valeria Paglionico

Adele è tornata sul palco dopo ben 5 anni dal suo ultimo tour. Certo, si era già esibita a grandi eventi internazionali, primo tra tutti la cerimonia dei Brit Awards 2022 dove aveva sorpreso tutti con un minidress sbarazzino, ma solo nelle ultime ore è diventata protagonista di uno show tutto suo. Ha infatti partecipato al BST Hyde Park Festival di Londra e, di fronte una folla di oltre 65.000 spettatori, non è riuscita a trattenere l'emozione. Non sorprende, dunque, che tra le prime parole da lei pronunciate ci sia stata questa frase: "Sono così contenta di essere tornata". Non ha rinunciato al suo iconico stile sontuoso ed elegante, sfidando il caldo con un abito di velluto total black.

Adele sfida il caldo con l'abito di velluto

Sebbene sia dimagrita in modo drastico negli ultimi 2 anni, Adele è rimasta fedele al suo stile principesco e sontuoso. Per il concerto londinese ha infatti puntato sull'eleganza senza tempo del total black, apparendo chic e sofisticata in un lungo abito dalla linea classica. Si tratta di un modello con la gonna a sirena tempestata di micro cristalli e un bustier lungo fino al fondoschiena con scollo all'americana e maniche lunghe che lasciano le spalle scoperte. La particolarità del look? La parte superiore è in velluto, tessuto non propriamente adeguato per combattere il caldo degli ultimi giorni.

Adele in total black

Gli accessori d'oro indossati da Adele

Per completare l'outfit da concerto Adele ha scelto degli accessori coordinati in total gold, dalla cintura metallica che le ha segnato il punto vita al maxi anello che portava all'anulare sinistro. A fare la differenza sono stati gli orecchini maxi, un modello "scultura" decorato con delle micro perline bianche firmato Schiaparelli. Li ha messi in risalto con un raccolto dallo stile bon-ton, acconciatura che rivelato anche un make-up con eye-liner allungato e rossetto nude molto marcato. Insomma, Adele non ha perso lo stile negli anni in cui è rimasta lontana dal palco e continua a essere regina di eleganza.

