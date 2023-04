Addio alle maniche: la tendenza per la primavera 2023 è il completo con gilet (come quello di Zendaya) Zendaya presenta il film ‘Dune: Part Two’ insieme a Timothée Chalamet e ci insegna il segreto per indossare il tailleur pantalone all’arrivo dei primi caldi.

A cura di Beatrice Manca

Ports1961, Zendaya in Lousi Vuitton, Tod’s

Zendaya è tornata. Dopo un'apparizione a sorpresa sul palco del Coachella, l'attrice di Dune è tornata a sfilare sul red carpet con un look completamente rivoluzionato. Addio ai lunghi ricci e ai minidress, ora sfila con un morbido caschetto e un completo con pantaloni oversize. Il suo look ci svela la tendenza più classy della Primavera/Estate 2023: il completo con il gilet indossato al posto della giacca, la soluzione ideale per essere eleganti anche all'arrivo del primi caldi.

Il completo con il gilet conquista la moda Primavera/Estate 2023

Con un tailleur pantalone non si sbaglia mai: è elegante e formale al posto giusto, e sa essere molto versatile se declinato in colori pop o con scarpe basse e crop top. Ma come si fa in estate, quando il caldo non invoglia certo a indossare una giacca? Le passerelle hanno la soluzione: sostituire la giacca al classico gilet con i bottoni, rivisitando il classico completo tre pezzi in una chiave più leggera e glamour.

Michael Kors Collection

Abbiamo visto la tendenza gilet sulla di Michael Kors Collection, che punta sul total white, e su quella di Ports 1961, che sostituisce la giacca da tailleur con un micro gilet coordinato ai pantaloni. Tod's, al contrario, sceglie una linea morbida e oversize per il gilet mentre Ferragamo declina il trend al maschile, giocando con la pelle anche per l'estate. Le combinazioni sono infinite, l'importante è abbinare il gilet proprio come si farebbe con una giacca: stesso tessuto, stesso colore e preferibilmente abbottonato a pelle, senza nulla sotto.

Tod’s

Il completo oversize di Zendaya

Il trend dalle passerelle ha presto contagiato i red carpet, e il look di Zendaya lo conferma. Zendaya sta per tornare al cinema insieme a Timothée Chalamet nel nuovo capitolo di Dune, il film di Denis Villaneuve diventato subito cult. I due divi della Gen Z hanno presentato insieme Dune: Part Two al CinemaCon di Las Vegas. Zendaya, che da poco è diventata il volto di Louis Vuitton, ha indossato un total look della casa di moda francese: una rivisitazione glamour e sexy del completo composta da un gilet grigio scollato che lasciava la schiena nuda e pantaloni oversize con il risvolto in fondo.

Zendaya in Louis Vuitton

Zendaya ha completato il look con scarpe col tacco bianche e orecchini a cerchio dorati per valorizzare il nuovo taglio corto. Accanto a lei, Timothée Chalamet ha indossato un look vintage di Helmut Lang: un coordinato in pelle nera indossato con una t-shirt bianca e un paio di stivali texani, perfetta in linea con lo spirito distopico e futuristico del film. Per rivederli insieme sullo schermo, però, c'è da aspettare: la data da segnare sul calendario è quella del 17 novembre. Nel frattempo, godiamoci i red carpet: faranno un'apparizione a sorpresa al Met Gala?