Zendaya a sorpresa al Coachella: il debutto da cantante è con minidress vintage e cuissardes Zendaya è salita a sorpresa sul palco del Coachella debuttando nei panni di cantante sulle note di All of us, la colonna sonora di Euphoria. Ecco il look che ha sfoggiato per l’occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Nel weekend si è concluso il Coachella, l'iconico Festival musicale che ogni anno viene organizzato a Indio, in California, attirando le attenzioni di innumerevoli star internazionale. Sebbene la maggior parte delle influencer italiane siano tornate in Italia con un certo anticipo, da Giulia Salemi a Cecilia Rodriguez, i concerti sono continuati fino alla nottata di domenica. A sorprendere i presenti è stata Zendaya, presentatasi sul palco senza preavviso al fianco di Labrinth. Ha debuttato nei panni di cantante esibendosi sulle note di All of us, la colonna sonora di Euphoria, e per l'occasione non ha rinunciato allo stile: ecco tutti i dettagli del look del suo primo concerto.

Chi ha firmato il minidress di Zendaya

Per l'esclusiva performance al Coachella Zendaya ha ancora una volta giocato con la sua passione per la moda. Niente abiti su misura o look personalizzati appositamente per lei, questa volta ha "fatto da sola" attingendo al suo armadio personale. Ha rispolverato alcuni capi a cui è particolarmente legata, primo tra tutti un adorabile minidress vintage firmato Roberto Cavalli. Si tratta di un modello total pink in pieno stile anni 2000, ha la gonna corta e a balze e un bustier-corsetto con le spalline sottili e un fiocchetto al centro della scollatura. Piuttosto che portarlo con il décolleté in risalto, lo ha abbinato a una semplice canotta bianca a girocollo di Urban Outfitters.

Zendaya in Roberto Cavalli vintage

Zendaya con gli stivali stringati

A fare la differenza nel look di Zendaya sono stati gli accessori, sempre vintage e riciclati. Ha abbinato il mini abito a un paio di maxi cuissardes in pelle nera, per la precisione dei Christian Louboutin alti fino al ginocchio, col tacco a spillo, l'iconica suola rossa e delle sensuali stringhe lungo tutta la gamba. Dove li avevamo già visti? L'attrice li aveva già indossati a un evento organizzato da Fendi a New York. Per quanto riguarda i gioielli, ha scelto alcuni pezzi d'archivio di Jennifer Fisher, da un anello a doppia fascia (sfoggiato nel suo primo servizio fotografico su Essence Magazine, ai bracciali della collezione Serpenti di Bvlgari. Capelli lunghissimi e ondulati, trucco appena accennato e talento da vendere: Zendaya è la star rivelazione degli ultimi anni.

Leggi anche Soleil Sorge a Boomerissima in verde smeraldo: minidress e cuissardes sono coordinati