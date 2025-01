video suggerito

A cosa serve il gioco con i pompon colorati di Aria, la figlia di Diletta Leotta e Loris Karius Diletta Leotta ha immortalato la piccola Aria alle prese con un originale gioco con i pompon colorati: a cosa serve e per quale motivo è consigliato ai bambini in età pre-scolare?

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è diventata mamma da un anno e mezzo, ad agosto 2023 ha messo al mondo la piccola Aria, la prima figlia nata dall'amore con Loris Karius, e ora non potrebbe essere più felice. Certo, a causa dei numerosi impegni lavorativi, è costretta spesso a lasciarla a casa con la nonna e la tata, ma ogni volta che torna a casa adora passare intere giornate con lei tra momenti di relax e giochi. Nelle ultime ore, ad esempio, si è servita dei social per mostrare la sua "baby girl" alle prese con un'attività particolare: un gioco con dei pompon colorati. In quanti sanno a cosa serve e per quale motivo è consigliato per i bambini in età pre-scolare?

Perché i giochi con i pompon sono consigliati in età pre-scolare

Al motto di "My big girl" Diletta Leotta ha immortalato la piccola Aria mentre (con tanto di adorabili codine) gioca con dei pompon colorati con altri suoi coetanei. In cosa consiste l'attività? Nell'attaccare e staccare queste palline "pelose" da una serie di strutture vitaminiche che sembrano essere fatte di spugna. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un gioco banale, anzi, è particolarmente consigliato ai bambini in età pre-scolare (a patto che siano supervisionati da un adulto). Le attività con i pompon, infatti, favorirebbero lo sviluppo motorio e la coordinazione manuale-oculare, il tutto senza rinunciare al divertimento.

Il gioco coi pompon di Aria

I benefici sui bambini dei giochi con pompon

Attaccare e staccare i pompon, in particolare, riuscirebbe a sviluppare le capacità di gioco indipendente del bambino, stimolandolo a completare una particolare attività da solo, senza il supporto di un adulto o di un coetaneo. Le strutture su cui Aria ha attaccato le palline, inoltre, sembrerebbero essere gli Stapelstein, ovvero degli elementi impilabili e colorati consigliati per i più piccoli: catturando l'attenzione dei bimbi grazie alle loro tinte vitaminiche, incoraggerebbero il movimento e la creatività.