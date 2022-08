Villa Castiglione a Capri, da fortezza dell’isola a location di eventi esclusivi Sui resti di un tempio greco e di una villa romana, poi castello difensivo dell’isola, sorge Villa Castiglione a Capri diventato hotel di lusso e location di eventi esclusivi con vista su uno dei panorami più incredibili del Mediterraneo.

Quando si arriva a Capri già dal mare si resta incantati dalla bellezza del paesino di case bianche arroccate sulla scogliera, i colori della roccia in contrasto con la vegetazione rigogliosa. Sulla cima maestosa che domina il comune non passa inosservata una robusta fortezza da cui sembra possibile toccare il cielo. Si tratta di Villa Castiglione che, sui resti di un tempio greco e di una villa romana, poi castello difensivo dell'isola, è diventato un hotel di lusso e location di eventi esclusivi con vista su uno dei panorami più incredibili del Mediterraneo.

La storia di Villa Castiglione a Capri

Da tempio a villa romana, da castello e fortezza dell'isola a villa di lusso, la storia di Villa Castiglione è ricca di avvenimenti. La preziosa costruzione sorge sul monte omonimo dove l'imperatore Tiberio fece costruire la sua villa che comprendeva un tempio edificato su un antico tempio greco. La posizione strategica della costruzione ha preservato numerosi resti archeologici che testimoniano la presenza anche di terme e di un ninfeo ricavato nella Grotta del Castiglione.

La fortezza che domina Capri

Sulle rovine della villa di Tiberio dal X secolo è stato costruito il castello che doveva fornire riparo agli abitanti durante le incursioni saracene. In epoca angioina la fortezza è stata ampliata fino poi essere a convertita, una volta in disuso, come residenza privata. Oggi il castello di Capri è un hotel di lusso e location di eventi esclusivi.

L’antica fortezza di Capri oggi hotel di lusso

Da fortezza di Capri a location di eventi

La fortezza domina l'isola di Capri con la sua costruzione in tipica pietra calcarea locale. Villa Castiglione, da inespugnabile dimora di pregio abbarbicata sul monte più alto dell'isola oggi è la location ideale per eventi esclusivi con vista a 360 gradi sul Golfo di Napoli. Quest'estate Malfy Gin ha tinto d'azzurro la magnifica fortezza inaugurando i MalfyMoment con un incredibile evento e dj-set by Benny Bennassi. Al tramonto, lì dove la vista del mare e i Faraglioni è tra le più belle dell'isola, Malfy ha offerto un'esperienza unica.

