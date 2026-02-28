Sanremo estate: quale sarà la possibile location dell’evento estivo più atteso del 2026

Sanremo

Dopo la serata cover e duetti di ieri, il Festival di Sanremo si conclude questa sera con l'attesissima finale, tra le previsioni sui possibili vincitori. Durante queste serate, Carlo Conti ha più volte lasciato intendere che la kermesse non terminerà completamente con l’ultima esibizione sul palco dell’Ariston, ma si espanderà in un nuovo capitolo che guarda all’estate, ripetendo l’edizione all’aperto che aveva avuto già luogo nel 1986 e dal 1999 al 2004, in una cornice diversa dalla storica sala del teatro. Anche se il progetto, chiamato Sanremo estate, deve ancora essere ben definito, si conosce già la possibile location: il grande piazzale Pian di Nave.

Piazzale di Pian di Nave, Sanremo

Cos’è Sanremo estate

Sanremo Estate non è pensato come un vero e proprio festival competitivo alla maniera classica del Festival di Sanremo, quanto piuttosto come un evento musicale estivo legato al brand sanremese con l’obiettivo di portare la musica e l’atmosfera della città oltre i confini stagionali. Il progetto riprende un format storico: Sanremo Estate era infatti già andato in onda come programma televisivo in alcune stagioni estive tra il 1986 e il 2004, con alcune edizioni condotte da Carlo Conti e altri nomi televisivi dell’epoca. Nel 2026 la Rai ha confermato il ritorno di questa versione estiva, con la trasmissione delle puntate su Rai1 dal 16 al 24 agosto. L’evento non sarà dunque una competizione canora esattamente come quella invernale, ma una celebrazione di musica, pubblico e spettacolo con un cast e un format ancora da definire nei dettagli editoriali; non si sa ancora chi sarà il conduttore, ma Carlo Conti ha affermato che lui condurrà solo due serate di Sanremo top, il secondo spin-off del Festival.

La piazza Pian di Nave, Sanremo

Pian di Nave, la possibile location

La principale candidata a ospitare Sanremo Estate è Pian di Nave, un grande piazzale sul mare che da anni è diventato uno spazio di riferimento per eventi culturali e musicali nella città, soprattutto durante la stagione estiva. Riqualificato nel 2014 grazie a un intervento di valorizzazione urbana che lo ha trasformato in un’area affascinante e panoramica sul mare, Pian di Nave offre la possibilità di allestire strutture sceniche ampie e accogliere un pubblico numeroso in un contesto all’aperto, caratteristica essenziale per un evento di musica live sotto le stelle. In passato, la zona ha già ospitato concerti e spettacoli nel periodo estivo, diventando un luogo simbolico della stagione della musica a Sanremo e indicato come spazio naturale per un’edizione estiva legata alla grande manifestazione.

