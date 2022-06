Uno yacht dorato è apparso a largo di Genova: quanto vale il gioiello del mare Khalilah, lo yacht completamente dorato, è arrivato a Genova e attirando l’attenzione su di sé specialmente perché è in vendita ad un prezzo da capogiro.

A cura di Clara Salzano

Lo yacht Khalilah – Credit Superyachts Monaco.com

Arrivato al largo di Genova, Khalilah, lo yacht completamente dorato, non è di certo passato inosservato. Il superyacht Khalilah di 49 metri di lunghezza è stata realizzato da Palmer Johnson nel 2014 e, dopo anni da imbarcazione charter a 250.000 euro a settimana, è in vendita per 28.500.000 di euro.

L’esterno dorato di Khalilah

Con una struttura in carbonio e alluminio, il superyacht Khalilah è facilmente riconoscibile per il suo esterno completamente dorato. È lo yacht più grande mai realizzato dall'armatore statunitense Palmer Johnson che ne è l'attuale proprietario. La lussuosa imbarcazione può ospitare fino a dieci persone e comprende due master suite, due cabine VIP e una cabina doppia. Lo yacht dorato lungo 49 metri può ospitare a bordo anche un equipaggio di nove persone.

La zona giorno di Khalilah

All'interno di Khalilah trova spazio un'ampia zona giorno con salone open space e sala d pranzo, arredi su misura, pavimenti in rovere bianco, e grandi vetrate che permettono alla luce e al paesaggio circostante di penetrare fino all'interno. Anche la cucina è dotata di pianta aperta e consente agli ospiti possono entrare in contatto con lo chef durante la crociera.

Leggi anche Lo yacht sostenibile che si trasforma in una villa galleggiante con terrazze, cinema e piscina

Khalilah con il suo tender

Sul ponte superiore c'è un ampio solarium dove rilassarsi e un salone con zona pranzo di 110 metri quadrati. Lo yacht offre anche un beach club con ampia piattaforma da dove tuffarsi e una piscina termale rialzata. Khalilah possiede persino un tender d'oro personalizzato di sette metri, e vari giochi d'acqua per gli ospiti come hoverboard, wakeboard, moto d'acqua, kayak, paddleboard e molto altro. Yacht Khalilah è attualmente in vendita ma può essere noleggiato anche per 250.000 euro a settimana.