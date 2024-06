video suggerito

Un uomo ha trovato il modo di vivere un anno in crociera: “Costoso? Ecco quanto spendo al mese” Un uomo statunitense, ex militare e ora youtuber, ha vissuto per un anno sulle navi da crociera: in un video ha raccontato la spesa mensile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'uomo che ha vissuto per un anno su una nave da crociera

Lo scrittore David Foster Wallace, dopo una settimana a bordo di una nave da crociera, ha definito l'esperienza come "una cosa divertente che non farò mai più". Non la pensa così Kevin Martin, cittadino statunitense originario del Missouri, che ha vissuto un anno a bordo di diverse crociere, rivelando quanto costi la vita a bordo. Il 48enne ha condiviso lati positivi e negativi di un anno sulle navi: ecco quanto ha speso al mese.

Vivere a bordo di una nave: quanto costa

L'ex militare ed ex avvocato Kevin Martin ha deciso di abbandonare la routine nel 2019 e di iniziare a documentare i suoi viaggi su YouTube. Dopo aver fatto diverse crociere, ha scelto una delle navi come sua casa sull'acqua, cogliendo l'occasione di viaggiare in giro per il mondo. Durante il mese di marzo 2024, per esempio, Kevin ha navigato tra le Barbados, le Cayman e Aruba, per citarne alcune. Per ogni mese sulla nave, ha speso un totale di 1.615 sterline, che equivalgono a 1914 euro con il cambio attuale. Di questi, 1300 euro sono stati utilizzati per l'alloggio e le cene a buffet incluse a bordo della nave. Kevin Martin ha dichiarato ai giornali di aver fatto comunque scelte oculate, puntano sulle offerte e prenotando le crociere più convenienti.

Kevin Martin | Foto Youtube 30 And A Wake Up

La crociera più bella

Il 48enne ha dichiarato che rivivrebbe nuovamente questa esperienza, e passerebbe da un mese su una singola nave a tre: per lui, il periodo ideale sono tra i 40 e 55 giorni a bordo. Nei suoi video su Youtube, Martin ha raccontato anche i comportamenti più bizzarri dei passeggeri delle navi che ha frequentato. "Ho visto un tizio prendere manciate di quei gamberetti, metterli nelle tasche dei suoi pantaloncini e poi lasciare il buffet", ha dichiarato su Youtube. Ha anche eletto la sua crociera preferita: quella da Fort Lauderdale in Florida a Halifax, in Canada, durante la quale ha visitato anche le mete islandesi.

Leggi anche Perché il bagno è uno degli ambienti più importanti nell'arredamento di un ristorante

Come vivere in crociera

Se volete passar un anno in crociera come Kevin, lo youtuber ha un consiglio da darvi: "Innanzitutto, assicuratevi che la compagnia che scegliete vi permetta di fare facilmente il bucato. È meglio avere un servizio di lavanderia self-service a bordo, piuttosto che dover pagare un sacco di soldi per spedire il bucato. Poi, date un'occhiata ai programmi premio delle compagnie di crociera, per assicurarvi che i vantaggi, come il wifi scontato e le bevande gratuite, siano inclusi nel prezzo", ha dichiarato sempre in uno dei suoi video recap.