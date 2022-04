Un Picasso da 60 milioni e un Monet da 50 milioni di dollari: l’asta dei record a maggio a New York Sotheby’s metterà all’asta alcuni dei capolavori più importanti dell’arte del XX e XXI secolo. Da Pablo Picasso a Claude Monet si tratta di opere da più di 50 milioni di dollari.

A cura di Clara Salzano

Claude Monet, Le Grand Canal e Santa Maria della Salute all’asta da Sotheby’s il 17 maggio a New York

Si preannuncia un maggio molto caldo a New York per l'arte mondiale. Dal 6 al 20 maggio si svolge l'annuale New York Sales di Sotheby's che per questo maggio 2022 metterà all'asta, in una serie di appuntamenti, alcuni dei capolavori più importanti dell'arte del XX e XXI secolo. I capolavori, presentati il 25 aprile 2022 a Londra, coprono oltre un secolo di produzione artistica, dagli impressionisti agli artisti con temporanei più promettenti. Grande fermento si è creato attorno soprattutto a due opere da record: il famoso dipinto di Pablo Picasso, Femme nue couchée, con base d'asta di 60 milioni di dollari; e uno dei più grandi capolavori di Claude Monet, Le Grand Canal e Santa Maria della Salute, all'asta da 50 milioni di dollari.

Cosa sono i New York sales di Sotheby's

Il mondo dell'arte sembra non conoscere mai crisi e, anzi, sta vivendo un nuovo Rinascimento e lo dimostra l'attuale Biennale d'Arte di Venezia che sta registrando un enorme successo con file chilometriche di visitatori. L'interesse intorno alle opere e mostre d'arte è più vivo che mai e la collezione di opere presentata da Sotheby's il 25 aprile 2022 a Londra sta facendo già parlare molto di sé. Sono stati messi in mostra capolavori unici e di enorme valore dell'arte del XX e XXI secolo che parteciperanno all'asta di maggio di Sotheby's.

The New York sales comprende una serie di aste di Sotheby's nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2022. I diversi appuntamenti sono organizzati in base agli orari e ai giorni. Si parte il 17 maggio con Modern Evening Auction, dalle 18:00, con i capolavori degli impressionisti come Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Cézanne e i modernisti come Henri Matisse, Pablo Picasso e Philip Guston. Si prosegue nei giorni successivi con opere dell'espressionismo astratto e che hanno cambiato gli ultimi 150 anni di storia dell'arte, come Damien Hirst, fino ad importanti artisti contemporanei.

Leggi anche Asta da record per le scarpe disegnate da Virgil Abloh: vendute per 22 milioni di euro

Happy Life Blossom di Damien Hirst

Il dipinto di Pablo Picasso da 60 milioni di dollari

In occasione dei New York sales da Sotheby's viene messo all'asta il dipinto di Pablo Picasso, Femme nue couchée, realizzato dall'artista nel 1932, anno tra i più prolifici e quotati di Picasso. L'opera è un ritratto sensuale di Marie-Therese Walter, tra i più preziosi mai realizzati, e non era mai stata vista all'asta. Marie-Therese Walter è considerata la Musa d'oro di Pablo Picasso che incontro la giovane modella diciassettenne a Parigi nel 1927, quando era ancora sposato con la ballerina russo-ucraina Olga Khokhlova.

Femme nue couchée di Pablo Picasso da Sotheby’s

Femme nue couchée è la rappresentazione dell'ardente attrazione e devozione dell'artista spagnolo per la sua amante che è ritratta sdraiata con un'espressione languida e sensuale. L'opera sarà battuta all'asta da Sotheby's a New York il 17 maggio 2022 a partire da 60 milioni di dollari. Pablo Picasso è in asta ai New York sales anche con Mousquetaire à la pipe del 1967 con un valore che parte dai 6.000.000 – 8.000.00 dollari.

Mousquetaire à la pipe di Pablo Picasso

Un Monet da 50 milioni di dollari

Le Grand Canal e Santa Maria della Salute di Claude Monet è il secondo importante capolavoro messo in asta da Sotheby's a New York il 17 maggio 2022. Il prezzo d'asta parte da 50 milioni di dollari per uno dei più grandi capolavori dell'artista impressionista. Il dipinto mostra una visionaria Venezia del 1908, con la chiesa di Santa Maria della Salute in primo piano e il Canal Grande. L'opera è stata realizzata da Claude Monet nel suo unico viaggio fatto a Venezia e rappresenta la migliore veduta della serie limitata della Serenissima di Monet dipinta dai gradini di Palazzo Barbaro. Il modo in cui l'artista riesce a catturare la luce di Venezia e la sua atmosfera è toccante e per la prima volta arriva sul mercato delle aste.