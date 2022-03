Tutti i colori dell’Ucraina: la Comfort Town di Kiev diventa simbolo di speranza Il quartiere Comfort Town di Kiev, con i suoi edifici dipinti di rosso, verde, giallo, blu, sta facendo il giro del mondo come simbolo di speranza e pace per l’Ucraina.

A cura di Clara Salzano

La Comfort Town di Kiev in Ucraina è un simbolo di speranza nella guerra

In questo momento così difficile per l'Ucraina abbiamo scelto di raccontare il paese attraverso uno dei suoi quartieri più belli che con i suoi colori sta diventando un simbolo di speranza mondiale. Si tratta della Comfort Town di Kiev, il quartiere della capitale dell'Ucraina che con i suoi edifici dipinti di rosso, verde, giallo, blu, sta facendo il giro del mondo.

Il quartiere residenziale di Comfort Town a Kiev

La Comfort Town è un quartiere di Kiev reso famoso nel mondo per i colori sgargianti con cui è stata realizzata la sua architettura moderna e originale. Il progetto dello studio di architettura Archimatika è stato premiato con prestigiosi riconoscimenti dal mondo dell'architettura ma mai come in questo periodo i variopinti edifici del quartiere si stanno facendo riconoscere ovunque come simbolo di speranza e di pace per l'Ucraina.

Gli edifici colorati della Comfort Town di Kiev simbolo di pace

Il quartiere colorato di Kiev è una zona residenziale di nuova costruzione della città sorta in un'area ex-industriale. È sicuramente uno dei progetti architettonici ucraini di maggiore successo degli ultimi decenni. Il quartiere si sviluppa su una superficie di 40 ettari con architetture modulari che hanno permesso di contenere i costi di costruzione. Tuttavia, per evitare la monotonia del progetto, gli architetti Archimatika hanno ideato di variare le altezze degli edifici e di colorarli con allegre tinte pastello. Il risultato è un quartiere unico al mondo che oggi vuole solo la pace.

Comfort Town è un quartiere modello di Kiev

Comfort Town è un quartiere modello sperimentale. Non solo residenze ma anche tutti i servizi necessari alla comunità sono stati previsti nel progetto. Al posto delle vecchie fabbriche dismesse, Archimatika ha realizzato l'Academy of Modern Education, una grande struttura scolastica con accanto un centro commerciale, un spazio di 4.600 metri quadrati destinato allo sport con tre piscine e campi all'aperto, oltre a bar, negozi e uffici.

Il parco della Comfort Town di Kiev

L'ultimo progetto completato all'interno del quartiere è il parco residenziale suddiviso in cinque sezioni che comprendono un labirinto, un parco giochi, un'area relax, una zona di servizio al bar e un'area con cerchi sulla pavimentazione. Il parco è stato pensato come principale spazio pubblico aperto per Comfort Town.