Quanto costa lo yacht più grande del mondo Con i suoi 222 metri di lunghezza, Somnio è lo yacht più grande del mondo progettato per essere anche il primo condominio di lusso a 6 stelle dove la vendita degli appartamenti è solo su invito.

A cura di Clara Salzano

Lo yacht più grande del mondo si chiama Somnio

Immaginate di vivere in un condominio galleggiante dove ci sono solo 39 residenze private, servizi di un hotel a 6 stelle e si accede solo su invito. Stiamo parlando di Somnio, lo yacht privato più grande del mondo per lunghezza e volume che esplorerà tutti gli angoli del mondo da New York al Mediterraneo, navigando nel Pacifico meridionale fino all'Antartide. Siamo di fronte al lusso più esclusivo che sarà completato a metà del 2024.

Somnio sarà un vero e proprio condominio di lusso in viaggio per il mondo

Il primo condominio di lusso galleggiante al mondo

Somnio deriva dal latino e significa “sognare”. Proprio come il termine da cui deriva, la vita a bordo di Somnio sarà un sogno. È il primo yacht privato che consentirà di acquistare singoli appartamenti da personalizzare a proprio piacimento. Si tratta di un vero e proprio condominio galleggiante di lusso con 39 residenze private. La vendita degli appartamenti avverrà solo su invito e i nomi dei proprietari di Somnio saranno gelosamente e segretamente custoditi. Il progetto degli interni è stato curato da due importanti studi di architettura internazionale Winch Design e Tillberg Design of Sweden.

Una tipologia di appartamento a bordo di Somnio

Quanto costa lo yacht più grande del mondo

Gli appartamenti avranno una dimensione che varia dai 180 ai 900 metri quadrati circa, con due, tre o quattro camere da letto. I prezzi degli appartamenti partono da 20 milioni di euro e potranno essere progettati su misura anche con una biblioteca o una palestra privata. A bordo dello yacht più grande del mondo con i suoi 222 metri di lunghezza, i proprietari avranno a disposizione un beach club, una piscina olimpionica, due centri termali, ristoranti e bar di tendenza, una cantina da 10.000 bottiglie, strutture per sport acquatici e servizi da hotel a 6 stelle. Il costo di costruzione, progettazione e arredamento di Somnio si aggira intorno ai 500 milioni di euro.

Somnio è progettato per girare il globo con stile

Il percorso segreto di Somnio

Come i proprietari avranno l'anonimato assicurato così anche il percorso di Somnio sarà un segreto disponibile sono ai residenti. Lo yacht a sei stelle potrà viaggiare dalle più remote isole alle spedizioni polari, delle destinazioni nautiche più ambite ed esclusive, come Portofino e Monaco all'Antartide. Il tragitto verrà fissato per consenso con un certo grado di flessibilità. La costruzione di Somnio è stata affidata al cantiere norvegese VARD, una filiale dell'italiana Fincantieri.