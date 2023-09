Perché usare accessori di design in ufficio migliora la produttività Dimenticate gli uffici rigorosi, poco personalizzati e minimal, per essere produttivi gli spazi lavorati devono essere creativi e personalizzati: ecco quali sono gli accessori di design da avere sulla scrivania.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a pensare che l'ufficio debba essere uno spazio rigoroso, poco personalizzato e minimal, così da favorire la concentrazione e da essere fortemente produttivo. Da qualche tempo a questa parte, però, le cose stanno cominciando a cambiare: complice il fatto che lo smart working sta diventando sempre più diffuso, si è scoperto che uno spazio di lavoro meno "austero" favorisce la produttività a livello professionale, soprattutto quando si ha a che fare con. professioni creative. Per alcune multinazionali di successo tutto ciò non rappresenta una novità, già da anni, infatti, al loro interno si punta su un'organizzazione spaziale dinamica e non convenzionale: ecco per quale motivo.

Perché uno spazio non convenzionale favorisce la produttività

Avete sempre creduto che gli accessori di design fossero "sprecati" per un ambiente formale e rigoroso come l'ufficio? Vi sbagliavate, a quanto pare sono essenziali per aumentare la sensazione di benessere mentre si lavora.

Personalizzare l’ufficio lo rende un luogo produttivo

Il motivo è molto semplice: a prescindere dal luogo in cui ci si trova, se l'ambiente richiama l'atmosfera domestica e di gioco, si alleggerisce lo stress e si favoriscono i processi mentali. Aggiungere un oggetto particolare sulla propria scrivania, dunque, è fondamentale per sentire quello spazio personalizzato, capace di riflettere la propria identità. I colori, inoltre, avrebbero una funzione fondamentale sul luogo di lavoro: il blu stimola la concentrazione, il verde è rilassante, il rosso combatte le possibili distrazioni, il giallo favorisce la creatività.

Leggi anche I migliori alloggi di design ecosostenibile al mondo

Il verde in ufficio è rilassante

Gli accessori di design da avere in ufficio

Sul mercato esistono ormai accessori di design di ogni tipo da portare in ufficio, dalle semplici agendine ai reggilibri, fino ad arrivare ai mazzi di carte o ai set di domino (perfetti per quando ci si vuole concedere qualche minuto di relax). La collezione Dior Maison x Pierre Yovanovitch, ad esempio, fonde il logo iconico della griffe con legno di rovere, pelle e legno di ciliegio, dando vita a organizer, vassoi portacarte e fermacarte dall'animo chic.

Dior Maison x Pierre Yovanovitch

Coloro che usano lavagne, pannelli per la scrittura e di separazione possono invece optare per il brand Lintex, che da sempre incoraggia i designer a creare accessori che siano allo stesso tempo belli, funzionali e coinvolgenti. Gli orologi Wall Clock disegnati da Jasper Morrison per Hay, notebook e portatabacco dotato di portapenne della linea Pleasure Collection Pineider x Poltrona Frau e addirittura il cestino per la carta Reduce in plastica riciclata che si adatta a ogni tipo di scrivania: insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, basta scegliere il proprio accessorio preferito, così da rendere l'ambiente di lavoro più glamour e rilassante.