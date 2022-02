Oliviero Toscani compie 80 anni: Milano festeggia con una mostra “a sorpresa” in strada Il Comune di Milano ha voluto festeggiare Oliviero Toscani con una mostra aperta a tutti: il suo lavoro è stato esposto per 24 ore per le strade della città.

A cura di Beatrice Manca

Migliaia, milioni di foto che hanno lasciato il segno, entrando nell'immaginario collettivo. Il fotografo Oliviero Toscani oggi compie 80 anni: le sue campagne pubblicitarie hanno affascinato e fatto discutere, consacrandolo come un maestro assoluto della macchina fotografica. La città di Milano, dove è nato il 28 febbraio 1942, gli dedica una festa di compleanno a sorpresa: una mostra diffusa per le vie delle città con 150 foto, comparse la mattina del suo compleanno in diversi punti della città.

Oliviero Toscani posa con una sua celebre foto a Milano

Le leggendarie campagne di Oliviero Toscani

Il lavoro di Oliviero Toscani ha rivoluzionato la fotografia pubblicitaria: ha scattato indimenticabili campagne per per Esprit, Chanel, Fiorucci, Prenatal, Jesus. Chi non ricorda la foto dei jeans con scritto "Chi mi ama mi segua" o il bacio tra un sacerdote e una suora? Dal 1982 al 2000 ha creato un sodalizio artistico con Benetton, da cui sono nate iconiche immagini famose in tutto il mondo. Per non parlare della moda: Oliviero Toscani ha collaborato e collabora tuttora per giornali come Elle, Vogue, GQ, Harper’s Bazaar, Esquire. Proprio durante la Milano Fashion Week ha ricordato il suo amico Elio Fiorucci, intervenendo alla presentazione del Film "Free Spirit" al Fashion Film Fest. Ma il suo sguardo visionario è andato anche oltre la moda: nel 1990 ha ideato e diretto il magazine Colors e nel 1993 ha fondato Fabrica, centro di ricerca creativo che ospita giovani talenti da tutto il mondo.

La mostra diffusa per le vie di Milano

Il Comune di Milano ha voluto festeggiarlo con una mostra sui generis aperta a tutti: il suo lavoro è stato esposto per 24 ore non in una galleria o in un museo, ma in spazi aperti con il supporto di Urban Vision. Scatti iconici e perle nascoste, da scoprire passeggiando a Milano: una sorpresa per lo stesso fotografo, che ha visto l'esposizione la mattina del suo compleanno, percorrendo Milano con uno speciale autobus pieno di amici. "Oliviero Toscani ha segnato in maniera unica la storia della comunicazione pubblicitaria del nostro Paese – ha spiegato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – portando nelle campagne di una vita non solo la bellezza dei suoi scatti e la ricchezza del suo pensiero creativo, ma anche istanze sociali, drammi collettivi, lotta alle ingiustizie e temi universali, suscitando ogni volta al tempo stesso stupore e riflessione. Buon compleanno, Oliviero, e grazie per aver parlato al mondo dalla tua Milano!”.