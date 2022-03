Luca Argentero e Cristina Marino all’Armani Hotel di Milano: 6.000 euro per una notte nell’albergo di lusso Luca Argentero e Cristina Marino si sono concessi una serata speciale in uno degli alberghi più eleganti di Milano. Scopriamo quanto è costato il loro romantico soggiorno.

A cura di Clara Salzano

Luca Argentero e Cristina Marino nell’ascensore dell’Armani Hotel

Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più belle e amate dal pubblico. I due bellissimi attori non perdono mai occasione per celebrare il loro amore e non sono rari i momenti di relax che riescono a concedersi tra i loro molteplici impegni di lavoro. Mentre Luca Argentero è al Teatro Arcimboldi con lo spettacolo "È questa la vita che sognavo da bambino?", l'attore con la moglie Cristina Marino si è dedicato una serata speciale all'Armani Hotel, uno degli alberghi più eleganti di Milano. Scopriamo quanto è costato il loro romantico soggiorno.

Cristina Marino si fotografa nell’Armani Hotel di Milano

Luca Argentero e Cristina Marino all'Armani Hotel Milano

L'Armani Hotel di Milano è molto più di un semplice albergo. Si tratta di un vero e proprio tempio del lusso dove concedersi ore di relax e benessere. L'hotel cinque stelle nel cuore del quadrilatero della moda meneghino è un edificio razionalista del 1937 progettato da Enrico Augusto Griffini.

L’Armani Hotel Milano in via Manzoni

Inaugurato nel 2011 su iniziativa di Giorgio Armani, l'albergo così come si configura oggi è frutto del restauro dell'edificio avvenuto nel 2006 ad opera dall’architetto Barbara Patrizio dello studio Design Lab che ha demolito gli ultimi tre piani dello storico palazzo sostituendoli con una scatola di vetro decisamente scenografica. Qui è posizionata la spa e il ristorante dell'albergo che offrono un'esperienza di lusso unica.

Leggi anche Luca Argentero e Cristina Marino si sono trasferiti a Milano: la casa di design con soffitti alti e lucernari

La spa dell’Armani Hotel Milano dove sono stati Luca Argentero e Cristina Marino

Qaunto costa la suite di Luca Argentero e Cristina Marino

La serata speciale di Luca Argentero e Cristina Marino all'Armani Hotel Milano è stata svelata da alcune immagini condivise sui social. La coppia ha soggiornato nel lussuoso albergo e per l'occasione hanno avuto a disposizione una delle camere più belle dell'hotel.

Luca Argentero e Cristina Marino nella suite signature dell’Armani Hotel

Luca Argentero e Cristina Marino hanno soggiornato nella Signature Suite, disegnata dallo stesso Giorgio Armani. Si tratta di una suite duplex di 190 metri quadrati, con un comodo soggiorno e un'ampia scala circolare che conduce alla zona notte.

La suite signature di Luca Argentero e Cristina Marino

L'esclusiva suite signature, oltre l'ampio spazio a disposizione degli ospiti, offre un cinema e una cucina privati in camera. Gli ospiti possono inoltre accesso gratuito all'area relax e alla palestra dell'Armani/SPA e possono usufruire di una cena al ristorante stellato Michelin dell'albergo.

L’imponente soggiorno della Suite Signature al’Armani Hotel

Una notte nella suite signature di Luca Argentero e Cristina Marino ha un costo di circa 6.000 euro, comprensivo dei vari servizi esclusivi.

Il ristorante Michelin al 7° piano dell’Armani Hotel Milano

Quanto costa una cena al ristorante dell'Armani Hotel

L'esclusivo soggiorno di Luca Argentero e Cristina Marino all'Armani Hotel Milano ha previsto non solo una notte nella lussuosa suite signature dell'albergo ma anche il tempo per rilassarsi nella spa dell'albergo e una cena nel ristorante stellato Michelin al settimo piano dell'Armani Hotel.

La cena di Lusa Argentero e Cristina Marino all’Armani Hotel Milano

Il ristorante stellato dell'Armani Hotel Milano unisce la tradizione italiana con suggestioni della cucina giapponese e thailandese. Il menù degustazione all'Armani/Ristorante parte da 105 euro a persona per cinque portate escluse bevande.