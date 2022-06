Le piscine panoramiche più belle del mondo Piscine a sfioro e con vista mozzafiato sulle città, è questa l’ultima tendenza dell’estate. Scopriamo le piscine sui tetti più spettacolari al mondo dove immergersi nel panorama.

A cura di Clara Salzano

La piscina dell’hotel 137 Pillars di Bangkok

Con le temperature oltre la media stagionale, l'unico modo per rinfrescare corpo e mente è un bel tuffo in acqua. Sempre più città, specialmente se non hanno facile accesso al mare, si stanno dotando di piscine spettacolari proprio per consentire a tutti di far fronte al grande caldo. Tuttavia non tutte le piscine sono uguali. L'ultima tendenza dell'architettura contemporanea, dopo le infinity pool, è quella di creare piscine panoramiche sui tetti dei grattacieli delle metropoli. Tuffarsi in queste isole nei cieli del mondo è un'esperienza spettacolare: scopriamo le più incredibili al mondo.

L'hotel 137 Pillars di Bangkok

Il 137 Pillars di Bangkok ha ben due piscine sul tetto, una al 30° piano, riservata solo agli ospiti delle suite,e l'altra al 27° piano aperta a tutti gli ospiti, che permette di immergersi in acque a sfioro con vista unica sulla capitale thailandese.

L’hotel 137 Pillars di Bangkok

Address Beach Resort di Dubai

Dubai è famosa per essere la città dei record ed è qui infatti la piscina a sfioro più alta del mondo. Si trova al 77° piano dell'Address Beach Resort ed è quasi il doppio di una piscina olimpionica. La vista da qui è davvero spettacolare.

Leggi anche Estate Italiana: le più belle case con piscina da affittare

Address Beach Resort di Dubai

L'Aura Skypool di Dubai

Lo studio di architettura Kokaistudios ha progettato l'Aura Skypool, una delle piscine panoramiche più incredibili di Dubai che si estende su due piani a circa 210 metri di altezza sul grattacielo Palm Tower. "Come un' atollo circondato da una laguna blu cristallino", così la descrivono gli architetti.

Aura Skypool Dubai

Marina Bay Sands di Singapore

Il Marina Bay Sands è un casinò resort di Singapore e tra i più famosi al mondo. È conosciuto per il suo particolare design iconico costituito da tre grattacieli sormontati da una piattaforma sospesa a forma di nave denominata SkyPark. Sulla piattaforma a 340 metri si trovano giardini pensili, bar e ristoranti, spa, piscine idromassaggio e una piscina a sfioro lunga 150 metri che è anche la più alta del mondo. Da qui la vista di Singapore è mozzafiato.

La piscina a sfioro del Marina Bay a Singapore

JEN Singapore Orchardgateway a Singapore

Singapore ci sta abituando ad architetture spettacolari e progetti unici. L'ultimo albergo panoramico che ha aperto in città si chiama JEN Singapore Orchardgateway del gruppo Shangri-La e sorge poco fuori il centro. Sul tetto dell'hotel si trova una piscina panoramica incredibile che offre una vista unica sullo skyline di Singapore; si vede persino Marina Bay.