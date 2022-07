Le ville con piscina più belle del mondo Da Miami a Phuket scopriamo le migliori dimore da sogno con piscina disponibili a cifre da capogiro.

A cura di Clara Salzano

Villa con piscina a Palm Avenue, Miami Beach

"La crisi arricchisce chi è già ricco" si sente dire spesso ed effettivamente solo nel 2021 la ricchezza individuale è cresciuta di oltre 3,5 milioni a livello globale. La nuova ricchezza e le nuove tecnologie con le criptovalute stanno cambiando anche il settore degli immobili di lusso che sembrano vivere una nuova epoca d'oro. In giro per il mondo, da Miami a Phuket, scopriamo quelle che sono le dimore da sogno, tutte con piscina, in location da set di film hollywoodiani e disponibili a cifre da capogiro.

Villa a Palm Jumeirah, Dubai

I ricchi del mondo non vogliono rinunciare alla piscina, alla spa o all’area fitness. Sono questi i dati che emergono su 221 Luxury Network, piattaforma di Luxury Real Estate, che ha aperto le porte delle sue ville in vendita più belle del mondo. Il giro delle dimore da sogno con piscina ci conduce a Miami Beach dove su Palm Avenue si trova una villa da 29.900.000 di euro che comprende otto camere da letto e nove bagni. La dimora, costruita nel 2013, gode di 5 acri di parco, una piscina di oltre 60 metri quadrati e una vista spettacolare sulla baia. Lo stesso giro arriva fino a Dubai dove a Palm Jumeirah si trova una villa in vendita a 60.000.000 د.إ con piscina a sfioro sul mare e spiaggia privata. La villa gode di una vista mozzafiato sullo skyline di Dubai.

Villa Bulgari in Costa Smeralda

C'è anche l'Italia nella lista dei paesi con dimore da sogno. In Costa Smeralda si vende l’incredibile villa Bulgari, la casa di vacanza del famoso gioielliere, che è immersa in un parco privato di circa 7000 metri quadrati affacciata sul mare e su una delle più belle spiagge della Sardegna. La villa con sette camere da letto e sette bagne è caratterizzata da un'architettura contemporanea che si integra perfettamente nel paesaggio scomparendovi quasi e una piscina di pregio naturalistico con panorama mozzafiato. La villa è in vendita a 40.000.000 di euro.