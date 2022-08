L’auto di lady Diana va all’asta: un modello “audace” dipinto di nero solo per lei Sabato i collezionisti di tutto il mondo potranno fare un’offerta per l’ultima Ford di lady Diana, una Escort RS Turbo S1. La principessa amava guidare per sentirsi indipendente.

A cura di Beatrice Manca

foto dal sito di Silverstone Auction

Sono passati 25 anni dalla morte di lady Diana: la principessa che aveva fatto sognare il mondo con il suo stile e la sua generosità morì in un incidente stradale a Parigi, lasciando un vuoto mai colmato del tutto. A decenni di distanza, infatti, il suo mito è più vivo che mai: film, serie tv e biografie continuano a raccontare la sua storia, mentre i suoi look fanno ancora tendenza. Ogni oggetto toccato dalla principessa del Galles, oggi, ha il valore di un tesoro e non di rado finisce all'asta: questo weekend tocca alla Ford Escort nera che Diana Spencer guidava alla fine degli anni Ottanta e si prevedono offerte da record.

L'ultima Ford Escort di lady Diana

Il circuito britannico di Silverstone sabato 27 agosto bandirà un'asta speciale: tra i vari lotti in vendita c'è la RS Turbo Series 1 Escort appartenuta a Diana tra il 1985 e il 1988. Di solito quest'auto veniva realizzata in bianco: la Ford di Diana è l'unica al mondo dipinta di nero, per un motivo preciso. La guardia di polizia della famiglia reale infatti chiese che fosse dipinta di un colore "discreto", che non desse troppo nell'occhio, per cercare di confondere i paparazzi. Arwel Richards, specialista in auto d'epoca di Silverstone, ha spiegato alla Reuters che la scelta dell'auto di Diana era "audace" per un membro della famiglia reale: non solo la principessa di Galles guidava da sola, pur avendo un autista personale, ma voleva avere un'auto "da quartieri residenziali, non da palazzo".

L'asta record per l'auto di lady Diana

L'auto è stata immatricolata il 23 agosto 1985 e Diana l'ha guidata fino al 1988 per fare shopping a Chelsea o per pranzare a Kensington. Nel maggio 1988 è stata restituita alla Ford con 6.800 miglia sul contachilometri, per poi essere venduta a Geoff King. La Ford Escort non è la prima auto di lady Diana ad andare all'asta: lo scorso anno è stata venduta la Ford Escort Ghia che Carlo le regalò dopo il fidanzamento per proteggerla dai paparazzi e dai fan che la avvicinavano in strada. Anche questa volta si aspettavano offerte record, fino a 100mila sterline!