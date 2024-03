La nuova opera di Banksy: qual è il significato del murale con la vernice verde comparso a Londra Banksy ha confermato la paternità del murale comparso questa notte a Finsbury Park, nella zona nord di Londra: ecco qual è il significato dell’opera di street art. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Banksy, lo street artist che ormai da anni sorprende con le sue opere tenendo sempre la sua identità segreta, è tornato a far parlare di lui: ha appena confermato di essere l'autore del murale comparso questa notta sulla parete laterale di un edificio vicino a Finsbury Park, nella zona nord di Londra. Si tratta di un disegno dal profondo significato simbolico ma in cui si possono cogliere diverse chiavi di lettura. L'artista ha approfittato di un albero con i rami potati e spogli piantato davanti al palazzo per dipingere il muro bianco alle sue spalle con della vernice verde "lanciata" da una ragazza con uno spruzzature a pressione tra le mani: ecco il messaggio nascosto nel disegno.

Il significato della nuova opera di Banksy

Nella nuova opera di Banksy il personaggio chiave è la ragazza realizzata con uno stencil nell'atto di lanciare della vernice verde sulla parete alle spalle dell'albero spoglio, come se volesse simulare delle foglie. Il verde potrebbe essere un riferimento alla festa di San Patrizio, ricorrenza particolarmente cara all'Inghilterra che spiegherebbe la scelta precisa del giorno della comparsa del murale, oppure semplicemente l'albero trasformato in opera d'arte potrebbe avere una storia da raccontare. La cosa certa è che la nuance di verde scelta è la stessa di quella dei cartelli della municipalità di Islington, dove si trova l'opera.

L'opera di Banksy

La reazione dei fan

Come hanno reagito i residenti nel quartiere londinese quando Banksy ha confermato la paternità dell'opera? Si sono definiti orgogliosi e felici del fatto che l'artista abbia scelto proprio quel luogo per il suo nuovo murale. Non sorprende, dunque, che il suo annuncio abbia registrato un vero e proprio boom di like non appena comparso sui social. L’ex leader laburista Jeremy Corbyn ha non ha esitato a dare la sua interpretazione al disegno dicendo: "Banksy è arrivato con un po' di verde in un posto che ha bisogno di più di verde. Abbiamo bisogno di più vegetazione ovunque, penso che sia davvero un bel messaggio".