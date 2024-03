Ridare vita alle città con le mini foreste: come funzionano le oasi verdi che aiutano il clima Le mini foreste sono ormai una realtà in diverse parti del mondo: si tratta di piccole oasi verdi che aiutano a migliorare il clima delle città. Come nascono e dove si trovano in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Cercare di creare più zone verdi in città non è solo necessario, è fondamentale. Da decenni è ormai provato che gli spazi verdi aiutano ad assorbire l'anidride, per questo sono nati progetti che cerchino di far sviluppare della mini foreste (tiny forest) in giro per il mondo, soprattutto nelle grandi città. Se ne sta discutendo nuovamente perché il prossimo spazio di questo genere aprirà il 6 aprile nel quartiere di Manhattan a New York. Ma cosa sono queste foreste e come nascono?

Le tiny forest: cosa sono e come si realizzano

Le mini foreste sono un progetto ideato seguendo le linee guida del botanico giapponese Akira Miyawaki. Il metodo che prende il suo nome ha come obiettivo quello di cercare di combattere le conseguenze della crisi climatica, cercando di portare spazi verdi in centri abitati urbani. Visto che le nostre città sono dei centri di calore, il botanico ed ecologo ha ideato un progetto che ricrea il clima delle foreste naturali in piccole zone verdi all'interno delle città. In sostanza, si vuole ricreare la resilienza tipica delle foreste native che, a differenza degli spazi verdi odierni, saprebbero adattarsi ai cambiamenti climatici.

Miyawaki ha così strutturato il suo metodo: il botanico ha piantumato in uno spazio ravvicinato alberi e arbusti nativi di un dato luogo in un suolo creato ad hoc, attraverso foglie, pezzi di corteccia e frammenti di albero che cadevano a terra sotto gli alberi. La forza di queste foreste è che nell'arco di poco tempo possono crescere molto di più delle piccole oasi verdi attuali, assorbendo più CO2, e possono diventare autosufficienti. Senza contare che grazie a loro è possibile ridurre le elevate temperature in città, creando un clima un po' più mite.

Le mini foreste nel mondo

Le mini foreste sono pronte a sbarcare anche a Manhattan. Il progetto di iDig2learn, organizzazione no profit green, dovrebbe portare la piantumazione di mille piante autoctone in 2mila metri quadrati, uno spazio più piccolo di un campo da calcio. La tiny forest sarà "inaugurata" il 6 aprile, con l'inizio della piantumazione grazie a tanti volontari. Prima di New York, le mini foreste sono già sorte in Giappone, dove sono già una realtà consolidata, in Sud America, in Francia, in Spagna e nel Regno Unito, dove ne troviamo alcune a Glasgow e una nel quartiere di Chelsea, a Londra.

Il metodo di Miyawaki è davvero semplice e permette di creare piccoli polmoni verdi in uno spazio limitato: in Italia, purtroppo, siamo ancora agli albori di questo progetto. L'associazione Tiny Forest Italia sta portando avanti il metodo, cercando di diffondere le mini foreste: fino ad ora ne troviamo due in provincia di Pavia, in Lombardia, una a Mortara e una nel cortile dell’Istituto Bramante di Vigevano, piantumate rispettivamente nel 2020 e nel 2023.

La Miniforesta di Mortara | Foto Tiny Forest Italia