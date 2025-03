Dove si trova il parco più piccolo al mondo che misura solo 2 metri quadrati

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Se volete visitare un parco ma siete poco inclini all'attività fisica, la destinazione che fa per voi è il parco più piccolo del mondo. Secondo il Guinness dei primati, questo parco che "si estende" per soli 2,6 metri quadrati, l'equivalente di circa quattro fogli di carta, è il più piccolo al mondo. Nonostante questo il parco offre uno sgabello in legno sostenuto da una roccia e ha anche un piccolo cespuglio che lo circonda.

Il parco più piccolo in modo somiglia a un bonsai

Il parco si trova in Giappone nella prefettura di Shizuoka, nell'omonima città, nonché uno dei principali centri del Giappone. Da lontano, potrebbe essere facilmente scambiato per un bonsai, pianta che in Giappone viene curata e protetta con una vera e propria ritualità che ricorda quasi un'arte.

Il parco più piccolo al mondo | Foto Guinness World Records

Il parco si trova a pochi passi dal municipio di Nagaizumi, a circa cento chilometri a sud-ovest della capitale Tokyo. Il parco più piccolo al mondo prima di quello individuato in Giappone il Mill Ends Park di Portland, in Oregon, negli Stati Uniti, che ha contribuito a ispirare il concorrente giapponese che ha ufficialmente conquistato il titolo secondo il Guinness.

La misurazione del parco | Foto Guinnes World Record

Quando un residente di Nagaizumi si trovava in vacanza negli Stati Uniti ha raccontato a Shuji Koyama, caposquadra della divisione edilizia della città del parco più piccolo in Oregon: così hanno voluto creare un parco ancora più piccolo. Gli abitanti del luogo lo chiamano il parco più piccolo del mondo da quando è stato costruito nel 1988, nonostante la mancanza di un riconoscimento ufficiale. Per ottenere il titolo di Guinness, i funzionari di Shizuoka hanno fatto intervenire un rilevatore certificato per misurare il parco. Koyama ha dichiarato di essere sollevato dal riconoscimento del Guinness World Records.

Il parco | Foto GWR