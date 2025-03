video suggerito

La classifica mondiale delle città con più spazi verdi: due italiane in top 20 Trascorrere del tempo all'aria aperta, a contatto con la natura, ci rende più felici. Alcune città spiccano per numero di aree verdi dove rilassarsi.

A cura di Giusy Dente

Giardino Zen a Tokyo

È difficile sopravvivere in città, circondati da smog, grattacieli, traffico. Le aree verdi sono un rifugio dove poter riposare gli occhi e la mente, dove concedersi una piccola fuga per scappare dal grigiore delle metropoli, che a volte nonostante siano enormi diventano prigioni strettissime, in cui si fa fatica a respirare. Alcune città sono famose proprio per la loro abbondanza di parchi, giardini e aree verdi. Freepik ha stilato una classifica.

Le città verdi del mondo

La frenesia della vita di città, dove si corre ogni giorno veloce, ha bisogno ogni tanto di una pausa: e quale luogo migliore di un parco o un giardino? Gli spazi verdi, dove stare a contatto con la natura, fanno bene: a volte basta una passeggiata per rimettersi in sesto, per tornare in pace col mondo e svoltare la giornata. È stato dimostrato da uno studio che trascorrere del tempo all'aria aperta, nel verde, a contatto con la natura aiuta ad aumentare la nostra felicità, i nostri livelli di energia e la nostra creatività.

Lago di Villa Borghese, Roma

Eppure, nonostante siano essenziali, gli spazi verdi stanno sparendo. Non tutte le città si impegnano adeguatamente a preservarne e a costruirne di nuovi. Secondo l'US Forest Service circa 6.000 acri di spazio aperto vengono convertiti ad altri usi ogni giorno, con l'espansione delle aree urbane e suburbane che "mangiano" spazi verdi, che oltre a essere importanti per il benessere delle comunità, sono fondamentali anche per gli ecosistemi, con la minaccia del riscaldamento globale che avanza.

Parco Sempione, Milano

Freepik ha analizzato le recensioni di Google su 2.300 spazi verdi nelle 100 città più popolose del mondo per creare una classifica di quelle con il maggior numero di parchi e giardini, dove allontanarsi dal caos cittadino e godersi in pace la natura. Al primo posto della classifica c'è Tokyo: vanta ben 159 spazi verdi, più del doppio dei parchi della seconda città in classifica. Medaglia d'argento per Londra, che ne ha 78. Al terzo posto Parigi con 63 spazi verdi tra cui i Giardini del Lussemburgo e il Bois de Boulogne. Due, le italiane in elenco: Roma è all'ottavo posto mentre Milano è fanalino di coda della to0p 20.

Bois de Boulogne, Parigi

Quali sono le città del mondo con più aree verdi

Tokyo Londra Parigi Singapore New York Seattle Buenos Aires Roma Madrid San Francisco Toronto Barcellona Istanbul Berlino San Paolo Sidney Seul Fukuoka Calgary Milano